NIQ assina contrato definitivo para adquirir a Gastrograph AI, aperfeiçoando ainda mais a inovação em CPG mediante dados, plataformas e recursos orientados por IA

A NielsenIQ (NIQ), líder em inteligência do consumidor, anunciou hoje que chegou a um contrato para adquirir a Gastrograph AI, uma plataforma de descoberta e investigação líder de mercado para informações sensoriais. A aquisição reforça ainda mais as capacidades de IA e a diferenciação competitiva da NIQ para proporcionar às empresas de CPG a Full View™ do comportamento do consumidor.

A Gastrograph AI oferece suporte a algumas das maiores marcas de consumo do mundo, utilizando IA preditiva para desenvolver, testar e reformular produtos, modelando a percepção sensorial humana de sabor, aroma e textura. Ao integrar o robusto banco de dados sensorial de preferências do consumidor da Gastrograph AI no ecossistema da NIQ, permitiremos que os clientes criem ideias, melhorem conceitos e entreguem formulações de produtos que encantem os consumidores. Com seus recursos habilitados para IA, as soluções da NIQ permitem que os clientes obtenham maior velocidade de comercialização a custos mais baixos.

"A combinação da Gastrograph AI com a plataforma de IA da NIQ irá capacitar as marcas de bens de consumo embalados mais influentes do mundo a chegar ao mercado com mais rapidez, com produtos melhores e ganhar participação de modo mais imediato", disse Ramón Melgarejo, Presidente de Análise Estratégica e Perspectivas na NIQ. "No ambiente atual, compreender o que os consumidores irão comprar e por que, e estar apto a agir com base nestas informações, nunca foi tão importante."

A NIQ vem cooperando com a Gastrograph AI em construir a BASES Creative Product AI, sendo que a parceria demonstrou que usar IA para pesquisa de formulação de produtos ressoa fortemente com as maiores marcas internacionais. A aquisição da Gastrograph AI irá permitir que a NIQ melhore ainda mais suas capacidades de IA em Desenvolvimento de Produtos, com base em sua solução Creative Product AI lançada em 2022.

O enfoque holístico da NIQ para o conhecimento do consumidor capacita os clientes a inovar com rapidez, se conectar com os consumidores, crescer e vencer. Aproveitar a experiência em Análise Estratégica e Perspectivas da NIQ garante que os clientes recebam soluções e informações personalizados para enfrentar seus desafios específicos.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NIQ) é uma empresa líder mundial em inteligência do consumidor, proporcionando a compreensão mais completa do comportamento de compra do consumidor e revelando novos caminhos para o crescimento. A NIQ se uniuàGfK em 2023, combinando as duas lideranças do setor com alcance global incomparável. Nosso alcance global está presente em mais de 90 países, representando aproximadamente 85% da população mundial e mais de US$ 7,2 trilhões em gastos globais do consumidor. Com uma leitura holística do comércio varejista e os insights mais abrangentes do consumidor, fornecidos com análises avançadas por meio de plataformas de última geração, a NIQ oferece o Full View™.

Para mais informações, acesse www.niq.com

Sobre a Gastrograph AI

A Gastrograph AI, com sede na cidade de Nova York, desenvolveu uma das primeiras soluções de inteligência artificial criadas especificamente para o desenvolvimento preditivo de produtos no setor de CPG. A plataforma Gastrograph AI modela de modo eficiente a percepção sensorial humana, a fim de compreender as preferências do consumidor para diversos grupos demográficos e países, oferecendo informações sobre o mercado e as formulações que impulsionam o sucesso da marca para clientes de CPG.

