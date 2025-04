Graco revela melhorias na linha de bombas elétricas de diafragma duplo QUANTM

A Graco Inc. (NYSE: GGG), fabricante líder de equipamentos de manuseio de fluidos, anunciou hoje a expansão de sua linha QUANTM™ comprovada em campo. Este último lançamento significa o compromisso contínuo da Graco em atender às s necessidades em evolução dos clientes e capacitar as operações automatizadas.

Com foco no aumento da eficiência e da confiabilidade, o projeto exclusivo do motor XTREME TORQUE reduz drasticamente o peso e o tamanho da bomba – e facilita muito a implantação e a manutenção. A recém-adicionada faixa de potência de 480 V também cria mais oportunidades para substituições econômicas das bombas atuais.

As bombas elétricas de duplo diafragma (EODD) QUANTM são projetadas especificamente para atender às necessidades das fábricas atuais. Com o respaldo dos quase 100 anos de história da Graco no manuseio de fluidos, a QUANTM lidera o setor com uma tecnologia projetada para um progresso real e mensurável – não apenas para propaganda ou propaganda ecológica.

“Engenheiros, operadores de planta e líderes de nível executivo nos mercados em que atuamos querem provas concretas antes de fazer qualquer alteração em suas linhas”, afirmou Paul Treml, vice-presidente de Marketing da Graco. “A adoção da QUANTM tem crescido rapidamente porque nossos clientes estão observando melhorias mensuráveis em quatro áreas cruciais – confiabilidade, produtividade, custos de energia e ruído na planta. A inovação impulsiona o progresso, e as bombas QUANTM oferecem às empresas uma tecnologia revolucionária para superar as expectativas de cada cliente e parte interessada”.

Principais benefícios da QUANTM

Economia de energia e custo: até 80% mais eficiente em termos de energia do que bombas tradicionais, reduzindo os custos operacionais e proporcionando um rápido retorno sobre o investimento, frequentemente em menos de 12 meses.

até 80% mais eficiente em termos de energia do que bombas tradicionais, reduzindo os custos operacionais e proporcionando um rápido retorno sobre o investimento, frequentemente em menos de 12 meses. Manutenção simplificada: o design facilita a manutenção de rotina, elimina sensores de pressão e reduz o risco de falhas devido a linhas entupidas ou válvulas fechadas. Além disso, lida com fluidos desafiadores, como abrasivos, sólidos, produtos químicos agressivos e materiais sensíveis ao cisalhamento.

o design facilita a manutenção de rotina, elimina sensores de pressão e reduz o risco de falhas devido a linhas entupidas ou válvulas fechadas. Além disso, lida com fluidos desafiadores, como abrasivos, sólidos, produtos químicos agressivos e materiais sensíveis ao cisalhamento. Maior segurança: cria um ambiente de trabalho mais seguro e confortável com níveis de ruído reduzidos em até 90%.

cria um ambiente de trabalho mais seguro e confortável com níveis de ruído reduzidos em até 90%. Projetada para automação: desenvolvida para integração perfeita em sistemas automatizados, tornando-o ideal para plantas industriais modernas.

A QUANTM também é uma substituição prática e direta, graças ao seu design plug-and-play e compatibilidade com tomadas de energia existentes de 110 V, 240 V ou 380 V/480 V.

“É uma bomba extremamente versátil”, disse Matthew Bergman, gerente global de Produto da Graco. “Ela se encaixa perfeitamente em uma ampla variedade de aplicações industriais e higiênicas. Graçasàeconomia de energia, a bomba pode se pagar em menos de 12 meses – e ainda se qualifica para incentivos e reembolsos governamentais. Estamos observando uma forte adoção em todos os setores e mercados geográficos, e esperamos que isso aumente nos próximos anos”.

Sobre a Graco

A Graco Inc. fornece tecnologia e experiência para o gerenciamento de fluidos e revestimentos em aplicações industriais e comerciais. Projetando, fabricando e comercializando sistemas e equipamentos para mover, medir, controlar, dispensar e pulverizar materiais fluidos e em pó. Líder reconhecida em suas especialidades, a Graco, sediada em Minneapolis, atende clientes em todas as partes do mundo nas indústrias de fabricação, processamento, construção e manutenção. Para informações adicionais sobre a Graco, visite-nos em www.graco.com.

