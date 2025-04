Intelsat instala sistema multi-órbita em 130 aeronaves e se aproxima de 1000 pedidos

A Intelsat, operadora de uma das maiores redes terrestres e de satélite integradas do mundo e fornecedora líder de conectividade em voo (IFC), instalou o seu primeiro sistema de matriz de direção eletrônica multi-órbita em 130 aeronaves, fornecendo uma conexão confiável e de streaming para passageiros de voos em todo o continente. A Intelsat assegurou compromissos para 1.000 aeronaves que serão equipadas com a solução multi-órbita operacional e de ponta.

“Este marco destaca o fato de que muitas empresas aéreas ao redor do mundo estão gravitando em direção a soluções de conectividade multi-órbita em voo”, disse Mike DeMarco, diretor comercial da Intelsat. “Os passageiros estão tendo acesso a um serviço rápido e confiável, de acordo com as avaliações de satisfação das empresas aéreas parceiras, e estamos entusiasmados em desempenhar um papel relevante no seu sucesso.”

O lançamento do sistema multi-órbita de última geração da Intelsat representa um grande avanço na tecnologia de conectividade em voo, oferecendo aos passageiros qualidade de internet e confiabilidade incomparáveis durante os voos. A capacidade multi-órbita da Intelsat é compatível tanto com satélites geoestacionários quanto com satélites de órbita baixa da terra, assegurando uma conectividade robusta independentemente da rota ou localização do voo.

O sistema ESA, conhecido pelo seu perfil ultrabaixo e interoperabilidade perfeita, é apropriado para aeronaves de todos os tamanhos, desde jatos regionais até aeronaves de fuselagem larga. A desinstalação do sistema IFC anterior e a instalação do ESA da Intelsat são concluídas em 48 horas, diminuindo consideravelmente o tempo em que a aeronave permanece fora de serviço.

Sobre a Intelsat

A equipe internacional de profissionais da Intelsat está concentrada em oferecer comunicações via satélite perfeitas e seguras para governos, ONGs e clientes comerciais por meio da rede mundial de última geração e de serviços gerenciados da empresa. Com o objetivo de preencher a lacuna digital ao operar uma das maiores e mais avançadas frotas de satélites e infraestruturas de conectividade do mundo, a Intelsat permite que as pessoas e suas ferramentas falem sobre os oceanos, vejam os continentes e ouçam através dos céus para se comunicar, cooperar e coexistir. Desde a sua fundação há seis décadas, a empresa tem sido sinônimo de “pioneira” da indústria de satélites em serviço para seus clientes e para o planeta. Apoiando-se em um legado de inovação e concentrando-se em enfrentar uma nova geração de desafios, os membros da equipe da Intelsat estão agora de olho nos “próximos avanços” no espaço, ao mesmo tempo em que fazem uma revolução em campo e lideram a transformação digital do setor.

