Carta aberta do Diretor Jurídico da Bitget destaca planos de expansão e conformidade regulatória

VICTORIA, Seychelles, April 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo, publicou uma carta aberta de seu Diretor Jurídico, Hon Ng, que destaca os esforços da bolsa na conformidade regulatória global e expansão. A CEX continua a crescer no mercado global de criptomoedas, garantindo aprovações regulatórias e expandindo suas operações. Com um forte enfoque na conformidade, a Bitget está navegando em cenários regulatórios em evolução com mais de oito licenças obtidas, garantindo que os usuários tenham acesso a um ambiente de trading seguro e transparente.

Hon Ng, diretor jurídico da Bitget, abordou a direção estratégica da empresa em uma carta aberta, fornecendo planos para aumentar a posição regulatória da Bitget em várias jurisdições. Suas declarações mostram a importância dos diálogos regulatórios e destacam as próximas iniciativas que moldarão o futuro da plataforma.

"O ambiente regulatório em torno dos ativos digitais está se tornando mais definido, e a Bitget está tomando medidas proativas para trabalhar ao lado das autoridades para garantir um crescimento responsável. A conformidade não é uma obrigação, é uma necessidade; trata-se de estabelecer um padrão para o setor e construir um ecossistema sustentável para os usuários", disse Hon Ng, diretor jurídico da Bitget.

A Bitget já garantiu registros e aprovações em vários mercados importantes, incluindo Austrália, Itália, Polônia, Lituânia, Reino Unido, República Tcheca e El Salvador. Essas conquistas se alinham com a estratégia da empresa de trabalhar dentro de estruturas legais e apoiar iniciativas que promovam segurança avançada e proteção ao usuário. As equipes jurídicas e de conformidade estão trabalhando em estreita colaboração para obter licenças adicionais em jurisdições que aumentarão ainda mais a acessibilidade e a credibilidade da plataforma.

Um dos principais objetivos para o próximo ano é refinar os protocolos de conformidade da empresa. Um forte processo de Conheça seu Cliente (KYC) está sendo implementado para otimizar a verificação do usuário e, ao mesmo tempo, aderir aos regulamentos de combateàlavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Paralelamente, a Bitget está investindo em ferramentas avançadas de monitoramento de transações para detectar e prevenir atividades ilícitas, garantindo que todas as operações sigam os mais altos padrões de integridade financeira.

A colaboração com reguladores e agências de aplicação da lei continua sendo um aspecto fundamental dos esforços de conformidade da Bitget. A empresa estabeleceu canais de comunicação direta com as autoridades para facilitar a transparência dos relatórios e melhorar os tempos de resposta em casos de atividades suspeitas. Ao adotar novas soluções tecnológicas, a Bitget visa melhorar a cooperação global e, ao mesmo tempo, proteger a privacidade do usuário.

Além dos avanços regulatórios, a Bitget está focada em introduzir produtos inovadores que se alinham aos requisitos de conformidade. A Bitget já está construindo uma proteção de usuário ainda mais forte, recursos de gerenciamento de risco e medidas de segurança aprimoradas que fortalecem a durabilidade e a credibilidade da plataforma. Isso está de acordo com as metas da empresa de manter uma plataforma de negociação segura, compatível e centrada no usuário.

Como parte de seu compromisso com operações responsáveis, a Bitget adere estritamente aos controles de sanções internacionais. Usuários de regiões restritas estão proibidos de acessar a plataforma, garantindo que todas as atividades permaneçam dentro dos limites legais. Uma equipe de conformidade dedicada monitora continuamente os desenvolvimentos regulatórios globais para ajustar as políticas conforme necessário.

A estratégia jurídica e de conformidade da Bitget foi projetada para se adaptar ao cenário de ativos digitais em rápida mudança. Com as discussões regulatórias evoluindo em todo o mundo, a empresa está preparada para ajustar sua estrutura para se alinhar com novas políticas e padrões emergentes do setor. A equipe jurídica continua envolvida em conversas com os formuladores de políticas para contribuir com o desenvolvimento responsável de regulamentações de criptomoedas.

"A conformidade é um processo contínuo que requer previsão e colaboração. Nosso objetivo aqui é simples: cumprimos, expandimos, operamos e crescemos. Nosso foco continua sendo tornar as criptomoedas acessíveis a todos globalmente, e cada licença e aprovação está um passo mais perto disso", acrescentou Ng.

Os esforços contínuos de expansão e conformidade da Bitget reafirmam seu papel como líder no mercado de criptomoedas. Ao ficaràfrente das mudanças regulatórias e implementar medidas de segurança rigorosas, a empresa planeja manter seu título de uma das bolsas de criptomoedas mais confiáveis do mundo.

