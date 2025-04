Tour Shop é premiada pela MSC Cruzeiros como principal receptivo do Brasil

A Tour Shop, empresa sediada em Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, foi reconhecida como um dos destaques nacionais no setor de cruzeiros ao receber o prêmio Top MSC 2024/2025, considerado o "Oscar" do segmento, na categoria Top Receptivo. A cerimônia aconteceu a bordo do MSC Splendida, durante o encerramento oficial da temporada da MSC Cruzeiros na América do Sul.

Com atuação especializada em receptivo turístico e foco em cruzeiros de alto padrão, a Tour Shop, liderada por César Fernandes, tem contribuído para consolidar Búzios como destino de referência internacional. A premiação confirma o protagonismo da empresa no atendimento de alto padrão aos passageiros de navios como MSC Seaview, o Scenic Eclipse e iate Lady Christine, que visitaram o balneário nesta temporada.

Segundo a CLIA Brasil, o setor de cruzeiros gerou R$ 5,2 bilhões em impacto econômico nesta temporada, com mais de 600 mil passageiros embarcando em destinos pela América do Sul. Búzios está entre os principais destinos visitados, reforçando a importância do turismo marítimo para a economia local.

“O prêmio reconhece não só o nosso trabalho, mas a força de Búzios como destino de excelência. É um estímulo para continuarmos investindo em qualificação e infraestrutura”, afirmou César Fernandes, CEO da Tour Shop.