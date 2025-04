Dia Internacional do Lixo Zero reforça recorde de reciclagem na produção de chás

A Leão comemora importantes marcos alcançados em relação ao gerenciamento do resíduo gerado durante todo o seu processo produtivo. Com investimentos contínuos no desenvolvimento de novas tecnologias e a adoção crescente de práticas sustentáveis, a Leão atingiu um índice de 99% de reciclagem, praticamente eliminando os resíduos gerados durante os processos de produção.

Graças a esses avanços tecnológicos, a Leão também conseguiu reduzir significativamente o uso de plástico em suas embalagens, eliminando, por exemplo, o plástico envoltório das caixinhas. Entre 2023 e 2024, a empresa evitou o uso de 60 toneladas de plástico, marcando um passo significativo em direção a um futuro mais sustentável.

“Atingimos índices impressionantes e relevantes para o meio ambiente. Todas essas conquistas reforçam nosso compromisso em minimizar o impacto ambiental e a importância de uma economia circular”, afirma Marcelo Correa, CEO da Leão.

Além disso, a Leão foi reconhecida com o Selo Lixo Zero, após alcançar um índice de boas práticas de 97%, o que reafirma seu contínuo empenho em implementar estratégias eficazes para a redução de resíduos em todas as operações.

