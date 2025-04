Cinco inovações da Cargill ganham o 2025 Edison Awards™ por transformar o futuro dos alimentos e da agricultura

A Cargill tem a honra de ganhar cinco Edison Awards 2025, que reconhecem inovações arrojadas da empresa que estão transformando o futuro dos alimentos e da agricultura. Desde o avanço da agricultura climática até o aumento de nutrição e do acessoàágua, cada solução premiada demonstra a capacidade da Cargill de desenvolver um sistema alimentar mais seguro e resistente.

O Edison Awards, que é dedicado ao inventor Thomas Edison, celebra o que há de melhor em inovação, reconhecendo produtos e equipes que solucionam desafios globais, moldam mercados e inspiram mudanças. Este é o terceiro ano consecutivo de inovações da Cargill, que foi nomeada entre os ganhadores.

“Por trás de cada inovação há uma equipe dedicada trabalhando para solucionar desafios do mundo real em alimentos e agricultura”, disse Florian Schattenmann, diretor de tecnologia da Cargill. “Estes prêmios refletem a paixão, a colaboração e o propósito que incentivam as nossas equipes a reimaginarem o que é possível, seja aprimorando a nutrição global, reduzindo o desperdício de alimentos ou apoiando os meios de subsistência dos agricultores. Estou muito orgulhoso das equipes que tornaram estas soluções uma realidade e do impacto positivo que estão tendo em todo o mundo.”

As inovações premiadas de 2025 refletem o compromisso da Cargill em moldar o futuro dos alimentos e da agricultura:

[PRATA] Winter Camelina por biocombustíveis – Uma semente de oleaginosa de clima frio, cultivada entre estações como uma colheita de cobertura, proporciona aos agricultores novos rendimentos, além de fornecer combustível e alimentação de baixo teor de carbono. Em 2025, a área cultivada dobrou, com vendas bem-sucedidas para um produtor da SAF e principal companhia aérea, tornando esta colheita uma vitória climática inteligente, da fazenda ao combustível.

– Uma semente de oleaginosa de clima frio, cultivada entre estações como uma colheita de cobertura, proporciona aos agricultores novos rendimentos, além de fornecer combustível e alimentação de baixo teor de carbono. Em 2025, a área cultivada dobrou, com vendas bem-sucedidas para um produtor da SAF e principal companhia aérea, tornando esta colheita uma vitória climática inteligente, da fazenda ao combustível. [PRATA] Cultivated Grade™ Media – Um meio de cultura de células personalizável e acessível, projetado para contribuir para a expansão das tecnologias de proteínas emergentes, reduzindo significativamente o custo. Desenvolvido com a entrada das principais empresas iniciantes, é uma solução criada para apoiar o futuro da proteína diversificada.

– Um meio de cultura de células personalizável e acessível, projetado para contribuir para a expansão das tecnologias de proteínas emergentes, reduzindo significativamente o custo. Desenvolvido com a entrada das principais empresas iniciantes, é uma solução criada para apoiar o futuro da proteína diversificada. [BRONZE] Sabores Naturais Cargill – Uma mistura patenteada de antioxidantes naturais que prolonga a vida útil da carne moída em até cinco dias, superando as soluções atuais, reduzindo o desperdício de alimentos e aumentando a flexibilidade do varejo. Já adotada por grandes redes de varejo, estima-se que seja possível preservar com segurança 1,5 milhão de libras de carne moída por ano.

– Uma mistura patenteada de antioxidantes naturais que prolonga a vida útil da carne moída em até cinco dias, superando as soluções atuais, reduzindo o desperdício de alimentos e aumentando a flexibilidade do varejo. Já adotada por grandes redes de varejo, estima-se que seja possível preservar com segurança 1,5 milhão de libras de carne moída por ano. [BRONZE] Correntes Cargill – Uma iniciativa conjunta entre a Cargill e a Global Water Challenge que enfrenta os desafios da água, adaptando soluções para atender às necessidades locais. A parceria aprimorou significativamente o acessoàágua segura, saneamento e higiene (WASH) para mais de 150.000 pessoas desde o lançamento em 2021, desde a construção de bombas solares e estações de lavagem de mãos até o treinamento comunitário no programa WASH e práticas agrícolas inteligentes em termos de água.

– Uma iniciativa conjunta entre a Cargill e a Global Water Challenge que enfrenta os desafios da água, adaptando soluções para atender às necessidades locais. A parceria aprimorou significativamente o acessoàágua segura, saneamento e higiene (WASH) para mais de 150.000 pessoas desde o lançamento em 2021, desde a construção de bombas solares e estações de lavagem de mãos até o treinamento comunitário no programa WASH e práticas agrícolas inteligentes em termos de água. [BRONZE] REVEAL™ Layers – Uma tecnologia pioneira que fornece uma medida precisa e não invasiva da composição corporal de aves poedeiras no local. Por meio do uso da tecnologia Near-Infrared (NIR), ela possibilita ajustes na dieta alimentar em tempo real para diminuir os custos de alimentação, prolongar os períodos de postura e aumentar a produção de ovos em até 20 ovos por galinha. Já em uso em diversos países, esta tecnologia comprovadamente otimiza o desempenho.

Essas inovações reforçam a importância da Cargill como uma parceira confiável no centro do sistema alimentar global, trabalhando em conjunto com clientes, agricultores e comunidades para liberar soluções que apoiem a saúde e o meio ambiente.

A avaliação das indicações é feita pelo Comitê de Direção do Edison Awards e por um corpo de jurados composto por mais de 2.000 executivos de negócios seniores, acadêmicos e especialistas em inovação. Para obter mais informações sobre o Edison Awards, acesse www.edisonawards.com.

Sobre a Cargill

A Cargill está comprometida em fornecer alimentos, ingredientes, soluções agrícolas e produtos industriais para nutrir o mundo de forma segura, responsável e sustentável. Situados no centro da cadeia de suprimento, estabelecemos parcerias com agricultores e clientes para adquirir, fabricar e entregar produtos que são vitais para a vida.

Os 160 mil membros da nossa equipe inovam com um propósito, fornecendo aos clientes os bens essenciais da vida para que as empresas possam crescer, as comunidades prosperem e os consumidores vivam bem. Com 160 anos de experiência como uma empresa familiar, miramos o futuro permanecendo fiéis aos nossos valores. Colocamos as pessoas em primeiro lugar. Chegamos mais alto. Fazemos a coisa certa – hoje e nas gerações vindouras. Para mais informações, acesse Cargill.com e a nossa Central de Notícias.

Sobre o Edison Awards

O Edison Awards, instituído em 1987, reconhece a excelência no desenvolvimento de novos produtos e serviços, marketing, design focado no ser humano e inovação. Os ganhadores anteriores são empresas líderes e inovadores em todos os setores. Em 2021, o Edison Awards introduziu a premiação Lewis Latimer Fellowship para reconhecer líderes de pensamento negros inovadores. Saiba mais em edisonawards.com.

