Sicoob Credi-Rural participa da Tecnoshow Comigo 2025 com linhas de crédito

Com um estande no evento, o Sicoob Credi-Rural oferecerá soluções financeiras e iniciativas de impacto social. Durante a feira, de 07 a 11 de abril, os visitantes terão acesso às ofertas de linhas de crédito voltadas ao agronegócio.

A Tecnoshow Comigo este ano busca atrair um público estimado em 150 mil visitantes, entre produtores, empresários e especialistas. O objetivo é apresentar tendências, tecnologias e oportunidades de negócios para o campo. O Sicoob Credi-Rural, que já soma mais de 27 mil cooperados e R$ 5 bilhões em ativos, estará presente para oferecer soluções financeiras personalizadas que visam impulsionar a produtividade e a inovação no agronegócio.

No estande do Sicoob Credi-Rural, localizado na Avenida do Bosque, uma equipe de especialistas estará à disposição para oferecer consultoria personalizada e ajudar os cooperados a encontrarem as melhores soluções para suas necessidades. Os cooperados terão acesso a Crédito Rural (Financiamento para insumos, modernização e expansão da produção); Investimentos Sustentáveis (Linhas especiais para energia solar e práticas agroecológicas); Parcelamento Facilitado (Compras com o Sicoobcard poderão ser parceladas em até 36 vezes com condições exclusivas); e outros serviços, tais como consórcios, seguros, SIPAG (maquininha de pagamento) e assessoria financeira especializada.

O Sicoob Credi-Rural levará para a Tecnoshow a iniciativa Boutique Social, projeto solidário onde os visitantes poderão adquirir brindes exclusivos e escolher a instituição filantrópica para a qual o valor será destinado.

Outra iniciativa de destaque no âmbito social é o EcoCoop Mirim, apadrinhada pelo Sicoob Credi-Rural, que também terá presença na feira. Os alunos do projeto, que transformam garrafas PET em filamentos para impressoras 3D, participarão da Boutique Social, destinando a arrecadação do dia para a própria iniciativa. O projeto incentiva a educação ambiental, o empreendedorismo e a inovação sustentável, preparando jovens para um futuro mais consciente.