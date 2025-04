UniFECAF realiza evento com foco em inovação

A UniFECAF realizou, em março, a Business Week, evento que abordou inovação, tecnologia e tendências do mercado. A programação ocorreu presencialmente na sede da instituição e contou com transmissões ao vivo pelo YouTube.

Organizado pelo coordenador dos cursos de Gestão, Diego Braga, o evento teve como objetivo levar conhecimento aos alunos e incentivá-los a refletirem sobre as transformações do mercado de trabalho e o impacto da tecnologia nos negócios.

Durante os oito dias de evento, foram debatidos temas como o impacto da inteligência artificial e da automação no marketing, transformação digital, estratégias de impacto social e oportunidades nas carreiras bancárias. A programação também incluiu palestras sobre o mercado de marketplaces no Brasil, desafios e oportunidades internacionais, além da importância dos sistemas ERP para empresas de diferentes segmentos.

Os participantes tiveram ainda a oportunidade de realizar uma visita técnica à Ambev, conhecendo de perto a operação de uma das maiores empresas do país. A experiência proporcionou uma imersão prática no setor, conectando teoria e realidade empresarial. Além disso, especialistas do mercado compartilharam insights sobre como a tecnologia tem transformado os negócios e o papel dos profissionais nesse cenário de constantes mudanças.

Segundo o artigo do Instituto ABMES, a reinvenção do ensino superior é uma necessidade urgente para atender às demandas do mercado de trabalho e às expectativas dos estudantes. O artigo destaca que a inovação deve estar presente tanto nas metodologias de ensino quanto na estrutura curricular, incorporando tecnologias, aprendizado baseado em projetos e maior conexão com as necessidades reais das empresas.

O evento também ofereceu espaços de networking, permitindo que os alunos interagissem com executivos e empreendedores de diferentes áreas. Essa troca de experiências foi destacada como um dos principais diferenciais da Business Week, proporcionando conexões que podem contribuir para o desenvolvimento profissional dos participantes.

O coordenador Diego Braga destacou a relevância da iniciativa: “Foram oito dias intensos, conectando estudantes, executivos e empreendedores em uma jornada única de aprendizado, networking e inovação. Cada evento trouxe uma nova perspectiva sobre o mercado”. Ele também falou sobre a importância de eventos como este para a formação acadêmica: “Os alunos precisam estar preparados para os desafios e oportunidades do mercado”.

A Business Week integrou a programação acadêmica como uma iniciativa voltada à aproximação entre estudantes e o mercado de trabalho. O evento abordou conteúdos alinhados às demandas do setor, destacando a importância do desenvolvimento de habilidades práticas e da conexão com o ambiente profissional. Por meio de palestras e atividades, os participantes tiveram acesso a debates sobre desafios e tendências que influenciam diferentes áreas, reforçando a relação entre a formação acadêmica e as exigências do mercado.