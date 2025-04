Grupo Goold projeta expansão para 2025 no Brasil

O Grupo Goold, formado em 2021 para administrar as marcas Gold Spell Cosméticos e Everk Cosméticos, traça para 2025 uma nova fase de expansão em seu mercado de atuação. O conglomerado, que oferece produtos voltados para cuidados capilares, corporais, skincare e suplementos alimentares, busca agora ampliar sua presença no mercado brasileiro com 60 quiosques espalhados por todo o território nacional.



Com uma atuação baseada em integração de canais e ampliação de sua infraestrutura, a companhia pretende consolidar sua posição no segmento de beleza e bem-estar, alinhando-se às demandas do consumidor contemporâneo, como explica o CEO Anderson Morais de Araújo. “A expansão planejada sinaliza um esforço estratégico para sustentar o crescimento contínuo e explorar novos mercados em um setor competitivo e dinâmico”.



“Por isso, investimos na seleção, no treinamento e nas injeções de cultura dos novos colaboradores, buscando garantir que nossa essência permaneça intacta, independente de quantos pontos de venda abrirmos”, acrescenta.



Segundo Morais, a ampliação da rede já começou com a abertura de uma nova unidade no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). “A expansão faz parte de uma estratégia contínua de crescimento baseada em foco no cliente, inovação e cultura empresarial voltada para a experiência de compra”.



“A inauguração do novo quiosque é um marco importante na trajetória de crescimento do Grupo Goold. Localizado em um dos principais centros de compras da região, o novo ponto de venda representa a aposta do grupo na expansão estratégica para regiões com alto potencial de consumo”, avalia o CEO.

História



A trajetória da empresa teve início em 2011, com a criação da Gold Spell Cosméticos, seguida pela fundação da Everk Cosméticos em 2019. Em 2021, o Grupo Goold foi estabelecido, consolidando a gestão estratégica das duas marcas. Atualmente, o grupo opera em 27 países da Europa e nos Estados Unidos, onde mantém filiais ativas.



No mercado brasileiro, o grupo implementou em 2023 uma estratégia omnichannel, integrando os canais digitais e físicos. Parte dessa iniciativa incluiu a instalação de quiosques exclusivos em shoppings de 18 estados do país, oferecendo aos clientes uma experiência unificada que conecta o ambiente online às lojas físicas.



Mercado global da beleza segue aquecido



De acordo com dados da Mordor Intelligence, o tamanho do mercado global de cosmecêuticos foi estimado em US$ 180,67 bilhões em 2024. Crescendo a um CAGR de 6,60%, o setor deve atingir valor de US$ 248,70 bilhões até 2029.



Os cosmecêuticos são produtos que combinam características de cosméticos e itens farmacêuticos, oferecendo soluções para cuidados com a pele, cabelos e higiene, buscando gerar benefícios tanto para a saúde quanto para a beleza e bem-estar, mercado o qual o Grupo Goold atua.



Inspirado por cases internacionais que associam excelência no atendimento ao cliente e crescimento acelerado, o Grupo Goold vem adaptando conceitos consagrados no mundo dos negócios para o cenário brasileiro.

“Assim como empresas que conquistaram o mercado global ao investir em práticas de relacionamento e experiência, investimos em um modelo de negócios omnichannel que coloca o cliente no centro de suas operações, buscando promover uma integração harmoniosa entre o ambiente online e o físico”, ressalta o CEO.



“Essa abordagem tem contribuído para o aumento da fidelidade dos consumidores e para a consolidação da marca em um ambiente competitivo”, finaliza Morais.



Para saber mais, basta acessar: https://goldspell.com.br/