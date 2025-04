Contabilidade consultiva apoia gestão na construção civil

De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o setor de construção civil apresentou crescimento de 4,1% nos três primeiros trimestres de 2024, em relação ao mesmo período de 2023. Esse avanço reforça a necessidade de uma gestão contábil especializada, capaz de oferecer sustentabilidade financeira e segurança jurídica às empresas do setor.

Segundo Adriana Matos, COO da Person Consultoria, a contabilidade na construção civil desempenha um papel fundamental no planejamento e na administração de construtoras e incorporadoras. “A contabilidade especializada não se resume apenas ao cumprimento de obrigações fiscais. Empresas que negligenciam essa área podem enfrentar riscos financeiros significativos, enquanto aquelas que investem em suporte contábil adequado encontram oportunidades de otimização tributária e vantagem competitiva no mercado”, comenta.

Regimes tributários e estruturas societárias

As empresas do setor podem optar por diferentes tipos societários, como Sociedade Limitada (Ltda.), Sociedade Anônima (SA) e Sociedade de Propósito Específico (SPE), cada uma com implicações tributárias distintas.

Entre os principais regimes aplicáveis à construção civil estão:

Regime Especial de Tributação (RET) : voltado para incorporação imobiliária, permite unificação e redução de tributos.

Simples Nacional : indicado para pequenas empresas, simplifica a tributação, com restrições para atividades específicas da construção.

Lucro Presumido : simplifica o cálculo tributário para empresas com receita até R$ 78 milhões anuais.

Lucro Real: recomendado para empresas com altos custos operacionais e volume elevado de faturamento, permitindo deduções mais amplas.

Planejamento fiscal e redução de riscos

A CBIC aponta que a complexidade fiscal e a elevada carga tributária são obstáculos frequentes no setor. Um relatório da Wind Contabilidade ressalta que a adoção incorreta de regime tributário pode elevar os custos em até 20%, impactando diretamente a rentabilidade.

Segundo Adriana Matos, o planejamento tributário deve considerar as especificidades de obras de longo prazo e o fluxo de caixa. “A correta gestão do INSS sobre a obra, emissão de CNDs e elaboração da folha de pagamento são medidas essenciais para reduzir riscos operacionais e garantir conformidade com a legislação”, acrescenta a especialista.

A consultora também destaca que relatórios contábeis, como o balanço patrimonial e a demonstração de resultados, são fundamentais para comprovar a saúde financeira de uma empresa, especialmente na busca por crédito com instituições financeiras e investidores.

Contabilidade especializada como diferencial competitivo

A especialista afirma que a contabilidade especializada para a construção civil é um diferencial estratégico que impacta diretamente a eficiência operacional e a segurança financeira. Com um planejamento adequado, empresas do setor conseguem reduzir custos, otimizar processos e manter a regularidade fiscal.

Além disso, a presença de profissionais qualificados e consultorias com experiência no setor é decisiva para enfrentar os desafios tributários e regulatórios que envolvem obras públicas e privadas. A abordagem consultiva, segundo Adriana Matos, permite antecipar riscos, organizar processos e promover uma gestão voltada ao crescimento sustentável.

Sobre a Person Consultoria

Criada em 1999, a Person Consultoria é uma contabilidade digital e consultiva que auxilia empresas na otimização de processos financeiros. A empresa utiliza tecnologia para melhorar a eficiência contábil e possui certificações como PQEC, PQEC Gestão Intensivo, ISO 9001 e CSI, garantindo conformidade e segurança na gestão empresarial.

