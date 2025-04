Mercado de desenvolvimento humano cresce 54% no mundo

O mercado de desenvolvimento humano segue em expansão no Brasil e no mundo. De acordo com um levantamento da International Coaching Federation, realizado em 2022, o número de profissionais atuantes nessa área registrou crescimento global de 54%. A publicação destaca, ainda, que coaches do Brasil estão cada vez mais otimistas quanto ao crescimento da profissão no país.

Essa tendência está relacionada ao crescente interesse por habilidades emocionais e práticas de gestão focadas no desenvolvimento humano. Um estudo publicado pela Harvard Business Review (2024) aponta que gestores que utilizam feedback narrativo, em vez de apenas avaliações numéricas, geram mais percepção de justiça e motivação entre os colaboradores. Esse tipo de feedback ajuda os times a entenderem melhor como melhorar e também contribui para o aumento do engajamento, desempenho e retenção de talentos.

Em 2024, o mercado de desenvolvimento humano diversificou suas atuações, atendendo às demandas específicas tanto pessoais quanto corporativas. Uma publicação da Actioncoach revela que práticas de desenvolvimento comportamental, com foco em resultados sustentáveis, permanecem entre as principais demandas corporativas.

A valorização das chamadas soft skills, como inteligência emocional e habilidades interpessoais, também tornou-se essencial para o mercado de trabalho atual. Uma pesquisa recente do LinkedIn (2023), noticiada pelo portal Mundo RH, apontou que 92% dos recrutadores consideram habilidades emocionais tão importantes quanto competências técnicas na hora da contratação.

André Kaercher, especialista em treinamentos comportamentais, destaca que programas que priorizam habilidades emocionais trazem benefícios para indivíduos e organizações. “Investir em treinamentos voltados ao desenvolvimento emocional permite que pessoas e empresas fortaleçam sua cultura interna e aprimorem a performance individual e coletiva”, explica Kaercher.

O Fórum Econômico Mundial (2023) identificou que as principais competências exigidas até 2027 incluem liderança, capacidade de adaptação, aprendizagem contínua e pensamento analítico. Nesse cenário, treinamentos que fortalecem tais habilidades são vistos como essenciais para preparar profissionais para mudanças rápidas, especialmente no contexto pós-pandemia.

MTI e Treinador Experiencial

Buscando atender à demanda crescente, André Kaercher conduz treinamentos que utilizam metodologias ativas para o desenvolvimento de pessoas e equipes, tanto em ambientes corporativos quanto em treinamentos abertos. O foco está na vivência prática como ferramenta para potencializar o aprendizado de competências socioemocionais.

Entre as formações voltadas ao desenvolvimento humano conduzidas por André Kaercher, destacam-se o MTI – Método Treinador Implacável, realizado presencialmente em São Paulo durante sete dias, com foco em profissionais que desejam criar, vender e aplicar treinamentos comportamentais, e a Formação Treinador Experiencial, também presencial, voltada para aqueles que atuam com treinamentos corporativos e desejam aplicar dinâmicas práticas baseadas em experiências de grupo para melhorar o desempenho das equipes. Ambas as formações são direcionadas para treinadores, coaches, terapeutas, empresários e educadores que atuam na área de desenvolvimento humano.

“Diante desse contexto, os treinamentos comportamentais têm recebido cada vez mais atenção como ferramenta para enfrentar os desafios do mercado atual. Investir continuamente no desenvolvimento humano e emocional pode contribuir diretamente para a criação de ambientes corporativos mais saudáveis, inovadores e competitivos”, finaliza André.

Para mais informações, basta acessar:

https://www.instagram.com/andrekaercher/?hl=pt

https://youtu.be/E2B_G4tUEjI?si=gqwlQU7O49gpf834

Website: https://www.youtube.com/@alkaercher