Grupo Unità traz lançamentos de STANLEY® e BLACK+DECKER® para a Feicon 2025

A Feicon 2025 está prestes a começar. De 08 a 11 de abril, o Grupo Unità marcará presença no São Paulo Expo, com lançamentos das linhas licenciadas das marcas STANLEY® e BLACK+DECKER®. No estande C050, visitantes e profissionais do setor poderão conhecer de perto as novidades.

Com uma linha licenciada de motobombas e compressores da STANLEY® e motobombas da BLACK+DECKER®, o Grupo Unità levará para a Feicon 2025 produtos desenvolvidos para atender às demandas do mercado brasileiro.

Entre os destaques do evento, a BLACK+DECKER® apresenta soluções voltadas para circulação de água doméstica e coleta de água em poços artesianos. Já a STANLEY® expande sua atuação no segmento profissional, com linhas centrífugas, pressurizadoras e controladores de pressão.

Segundo Vinícius Bóllico, Supervisor de Engenharia do Grupo Unità, os novos produtos foram desenvolvidos de acordo com as necessidades do consumidor brasileiro. "Nosso compromisso é oferecer soluções inovadoras, alinhadas com o que há de mais avançado no setor. Estudamos a fundo o mercado para trazer tecnologias que otimizam o desempenho e a segurança dos usuários", ressalta.

"Estamos ansiosos para compartilhar nossas novidades com os visitantes e reforçar nossa presença no setor", completa Vinícius.

Serviço | Feicon 2025

Data: 08 a 11 de abril

Horário: das 10h às 20h

Local: São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km - Vila Água Funda, SP)

Estande: C050

Sobre o Grupo Unità

O Grupo Unità, com centro de distribuição em Itajaí (SC), Jundiaí (SP) e Cabo de Santo Agostinho (PE) e sede administrativa na cidade catarinense e paulista, foi fundado em 2018. Desde então, vem crescendo no mercado da construção civil e, atualmente, já conta com diversas marcas em seu portfólio.

Neste curto período de atuação em solo brasileiro, a empresa abriu novas unidades em outros locais do mundo, como Uruguai, Paraguai e México.

Mais informações em www.grupounita.com.br ou pelo telefone (47) 3515-0880.

SANTOSPRESS COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL

Diretor de Atendimento - Rogério Amador

rogerio@santospress.com.br l (13) 97410-9725

Assessor de Imprensa - Jornalista Lucas Campos

lucas.campos@santospress.com.br l (13) 99795-9790

Website: https://www.grupounita.com.br/