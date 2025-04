POLYVANTIS implementa energia solar na Alemanha, reduzindo a pegada de carbono em mais de 750 toneladas métricas por ano

A POLYVANTIS anuncia o comissionamento de aproximadamente 3,3 GWh de energia solar em sua unidade manufatureira em Weiterstadt, Alemanha. A empresa reduzirá sua pegada de carbono (CO?) em 750 toneladas métricas anualmente através da implementação de energia solar. Essas economias são equivalentesàenergia necessária para manter mais de 900 domicílios*.

Photo of solar panels alongside POLYVANTIS facility in Weiterstadt, Germany

Inovando para melhoria sustentável

"A instalação do parque solar é um passo importante rumo a um futuro com uso eficiente de recursos e destaca nosso compromisso com inovar para o futuro", afirma Reinhard Tag, vice-presidente executivo de manufatura da POLYVANTIS. "Por meio da utilização de métodos de ponta, como energia solar, estamos criando um futuro que promete práticas sustentáveis para as nossas operações manufatureiras".

Uso eficiente e geração de energia sustentável

A planta solar de ponta está localizada no terreno da POLYVANTIS e tem uma capacidade instalada de 3,6 MW e uma produção anual esperada de energia de aproximadamente 3,3 GWh, fazendo uma contribuição significante ao fornecimento de eletricidade sustentável. Aproximadamente 10% de todo o consumo de energia elétrica da Weiterstadt será substituída com energia do parque solar.

Perspectiva para projetos futuros

O comissionamento dessa planta representa outro marco na estratégia sustentável da POLYVANTIS. Projetos futuros são planejados para continuar expandindo as fontes de energia renovável.

*Fonte: Agência federal alemã de redes de eletricidade, gás, telecomunicações, Correios e Ferrovias

Sobre a POLYVANTIS

A POLYVANTIS é uma empresa global que atua com múltiplos materiais e possui algumas das marcas mais cobiçadas e icônicas do setor, como PLEXIGLAS® e ACRYLITE® para produtos semiacabados de polimetilmetacrilato e LEXAN™ para chapas e filmes de policarbonato. Com 1.500 funcionários e 15 instalações de produção espalhadas pelo mundo, a POLYVANTIS oferece capacidades globais incomparáveis, fornecendo aos clientes soluções inovadoras em chapas e filmes para os mercados de construção civil, elétrica e eletrônica, automotivo, aéreo e ferroviário, saúde e segurança, além de iluminação e sinalização. Para saber mais sobre as novidades da POLYVANTIS, siga-nos no LinkedIn ou no nosso website.

