Revolucionando a inteligência da distribuição: NielsenIQ (NIQ) lança a inteligência de distribuição global avançada na plataforma de dados de mercado gfknewron®

A NielsenIQ (NIQ), empresa líder mundial em inteligência do consumidor, anunciou hoje o lançamento global do gfknewron® Supply Chain na sua plataforma gfknewron® de última geração. Pela primeira vez, uma plataforma intuitiva e sempre ativa, habilitada para IA, oferecerá dados globais de vendas de distribuidores para ajudar os clientes de tecnologia e bens duráveis ??a gerirem os seus negócios de distribuição e respetivos canais . Esta ferramenta ajuda os fabricantes, distribuidores, fornecedores e o próprio canal a navegarem pelas complexidades da gestão de uma cadeia de abastecimento global de ponta a ponta e a se adaptarem rapidamente às mudanças dos mercados, oferecendo insights abrangentes do mercado de distribuição em apenas alguns cliques.

“Os nossos clientes e parceiros podem agora direcionar a sua cadeia de valor de abastecimento e negócios dos canais de distribuição com precisão. Ao combinar a inteligência de distribuição global com a inteligência de mercado de ponto de venda existente na nossa plataforma, incluindo insights do consumidor e possibilidade de fazer previsões, estamos a dar um grande passo para o aumento do sucesso dos nossos clientes e parceiros”, comentou Tatjana Wismeth, chefe de Distribuição e Inteligência da Cadeia de Abastecimento na NIQ. Tatjana acrescentou: “A NIQ conseguiu, pela primeira vez, reunir esses conjuntos de dados complexos numa única plataforma, elevando a inteligência de distribuição e cadeia de abastecimento a um patamar inédito”.

A gfknewron® Supply Chain fornece aos fabricantes de tecnologia e bens duráveis, além de outras situações, insights detalhados sobre as informações de mercado de vendas diretas com base em dados de vendas de distribuição de cerca de 300 distribuidores em mais de 45 mercados globais. Os dados são atualizados semanalmente para 200 grupos de produtos de tecnologia da informação, como eletrónica de consumo, material de escritório, telecomunicações ou pequenos eletrodomésticos. Com 24 canais de vendas individuais relatados, os utilizadores terão acesso a uma visão incomparável dos mercados de distribuição.

Para permitir uma visão mais abrangente do mercado, a NIQ colaborou com o Global Technology Distribution Council (GTDC) e os seus membros. “O GTDC é um parceiro orgulhoso da NIQ e estamos dispostos a contribuir para esta grande conquista, já que ela realmente simplifica o trabalho de inteligência da distribuição. A ferramenta capacita os utilisadores a analisarem com facilidade as informações de vendas do distribuidor, com grande flexibilidade em todos os mercados. Os nossos distribuidores e fornecedores estão entusiasmados em integrar as suas equipas e aumentar a eficiência na análise de dados de mercado de vendas diretas”, disse Peter van den Berg, gerente-geral da GTDC EMEA.

A ferramenta facilita o acesso rápido e a troca perfeita entre os diferentes módulos, permitindo que os utilisadores compreendam de forma imediata os impulsionadores de crescimento nos mercados de distribuição, dinâmicas de marca e canal de vendas, desenvolvimentos de preços, assim como identifiquem os produtos mais vendidos ao nível de SKU único. Isso ajuda os fabricantes e distribuidores a direcionarem os seus canais egerirem as vendas, bem como otimizar os seus preços em mercados de distribuição. Com a cobertura geográfica da NIQ, fabricantes e distribuidores podem beneficiar da inteligência de distribuição global unificada em todos os mercados. A ferramenta reforça a colaboração, uma vez que as análises podem ser facilmente combinadas e compartilhadas entre as equipas.

Juntamente com os insights de ponto de venda e do consumidor, é possível tomar decisões mais aprofundadas sobre o mercado. O módulo de Forecasting da NIQ, que lida com as informações do ponto de venda, complementa a visão dos utilisadores, fornecendo insights sobre as expectativas futuras do mercado.

Esta ferramenta pioneira será lançada hoje, 7 de abril. Para receber uma demonstração da ferramenta, pode obter mais informações e detalhes clicando aqui: https://nielseniq.com/global/en/products/gfknewron-supply-chain-for-manufacturers.

Sobre a gfknewron®

A gfknewron é uma plataforma em constante atividade que combina dados de mercado, do consumidor e da marca com recomendações geradas por inteligência artificial. A utilização desta ferramenta torna possível às empresas obterem insights acionáveis e conectados e atuem de forma rápida para impulsionar o crescimento sustentável. A plataforma oferece três módulos específicos: "gfknewron Market", para insights do mercado e da concorrência, "gfknewron Consumer", para um entendimento mais profundo do consumidor, e "gfknewron Predict", que fornece recomendações para empresas com base em dados de mercado e inteligência gerada por IA.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NIQ) é uma empresa líder em inteligência de consumo, proporcionando a compreensão mais completa do comportamento de compra dos consumidores e revelando novos caminhos para o crescimento. A NIQ juntou-seàGfK em 2023, reunindo dois líderes do setor com um alcance global inigualável. Nosso alcance global abrange mais de 90 países, cobrindo aproximadamente 85% da população mundial e mais de US$ 7,2 trilhões em gastos globais de consumo. Com uma leitura holística do retalho e os insights mais abrangentes sobre o consumidor – fornecidos com análises avançadas com uso de plataformas de última geração –, a NIQ oferece o Full View™.

Para mais informação, acesse www.niq.com.

