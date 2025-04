Mileto Tecnologia realiza parceria com a SES para entrega de plataforma DTH no Brasil

A SES anunciou hoje um novo acordo de distribuição de conteúdo com a Mileto Tecnologia para sua plataforma de TV paga via satélite (DTH). Pelo acordo, a SES forneceráàMileto capacidade no satélite SES-6, localizado na posição orbital 40,5 graus Oeste, garantindo cobertura para a entrega do seu pacote de canais HD a mais de 600 mil residências em todo o Brasil.

O acordo acontece após a recente aquisição, por parte da Mileto, de toda a infraestrutura e base de assinantes da Oi TV, um dos serviços de TV por assinatura via satélite mais tradicionais e relevantes do Brasil.

“Um fator essencial para o sucesso da nossa aquisição da Oi TV foi a parceria com a SES e a certeza de que eles conseguiriam fazer a transição de todos os assinantes existentes de forma transparente, sem impacto na experiência do cliente,” disse Roberto Guenzburger, CEO da Mileto Tecnologia. “A confiabilidade e o desempenho dos serviços da SES garantem que possamos alcançar clientes em qualquer parte do Brasil e entregar o conteúdo de alta qualidade que eles esperam.”

“Esse novo acordo com a Mileto reforça o valor contínuo da tecnologia via satélite para a distribuição de TV paga, com sua capacidade de entregar, de forma econômica, uma ampla variedade de conteúdos de alta qualidade para telespectadores em áreas extensas – sejam elas urbanas, rurais ou remotas,” afirmou Deepak Mathur, Diretor Global de Mídia da SES. “Estamos ansiosos para colaborar com a Mileto nos próximos anos para expandir sua base de assinantes em todo o Brasil, levando notícias, esportes e entretenimento com a melhor qualidade de imagem.”

Sobre a SES

A SES tem uma visão ousada de oferecer experiências incríveis em qualquer lugar da Terra, distribuindo conteúdo de vídeo da mais alta qualidade e fornecendo serviços de conectividade de dados sem interrupções em todo o mundo. Como fornecedor de soluções globais de conectividade de conteúdo, a SES é proprietária e opera a única constelação de satélites em órbita geoestacionária e órbita terrestre média (GEO-MEO) do mundo, com a combinação única de cobertura global e serviços de alto desempenho.

