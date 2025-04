REJO apresenta novo conceito de marca e estratégia de expansão para o mercado europeu

A REJO, provedor mundial de soluções 'heat-not-burn' (HNB), orgulhosamente revela sua identidade de marca renovada e expansão estratégica para o mercado europeu, o que é um marco significativo em sua jornada de crescimento e inovação. Conhecida por criar produtos inovadores e confiáveis, a nova identidade visual da REJO reflete seu enfoque progressivo para o avanço do setor.

Entrada estratégica no mercado europeu

Baseado em seu constante progresso no Sudeste Asiático e no Oriente Médio, a REJO está agora pronta para enfrentar os desafios do mercado europeu com foco na Suíça e na República Tcheca com sua gama diversificada de produtos e adaptabilidade de mercado. Reconhecendo a crescente demanda por opções de ervas, a REJO está fazendo investimentos cuidadosos em produtos que aquecem sem queimar, incluindo os bastões de ervas TOZE, inspirados pela rica tradição de cigarrosàbase de chá do Leste Asiático.

Criados para oferecer uma experiência de usuário refinada, os bastões de ervas TOZE combinam perfeitamente com o REJO HS40, o dispositivo de aquecimento exclusivo da empresa, garantindo sabor e consistência ideais. Este enfoque personalizado posiciona a REJO como uma fornecedora confiável de alternativas inovadoras no mercado europeu de HNB.

Um novo visual para um novo capítulo

"Faça uma pausa. Use REJO."

Com uma visão renovada, a REJO revela uma identidade de marca renovada junto com um novo slogan que ressalta seu compromisso em oferecer alternativas inovadoras ao fumo tradicional. A marca agora apresenta uma paleta de cores vibrantes, centrada em um tom verde quente e convidativo, simbolizando conforto, relaxamento e uma conexão natural com a essência do produto.

O ícone da marca redesenhado, apresentando um "O" estendido com um formato de pétala, destaca a tecnologia de aquecimento avançada da REJO e reflete o comprometimento da marca com a inovação. Esta mudança se alinha com a missão da REJO de capacitar pessoas com opções conscientes que redefinem a experiência de fumar, enquanto promove um futuro sem fumaça ao lado de seus parceiros internacionais.

A REJO visa ser um parceiro confiável durante estas breves pausas de cinco minutos na vida, ao oferecer uma gama diversificada de alternativas que apoiam o caminho rumo a um estilo de vida consciente. Através da inovação contínua, a REJO está impulsionando a mudança e inspirando um modo de vida elevado para consumidores ao redor do mundo.

Compromisso com a inovação

A marca TOZE representa o compromisso da REJO de fazer parte de um futuro sem fumaça, simbolizando a combinação de "TO-bacco ZE-ro".

Ao aproveitar a experiência bem estabelecida em cigarrosàbase de chá no Leste Asiático, a REJO inovou uma formulação exclusiva de bastão de ervas que combina fibras naturais de chá, nicotina e sabores precisamente equilibrados. Após mais de 300 testes de produtos, a REJO aprimorou uma fórmula que melhora a absorção do aroma, enquanto proporciona uma experiência rica e encorpada a cada uso.

Em combinação com o dispositivo de aquecimento REJO HS40, com uma impressionante capacidade de 40 bastões por carga, esta combinação oferece um perfil de sabor mais suave e consistente.

Reforçando a presença de mercado na Europa

A REJO vem reforçando sua presença na Europa, tendo início na República Tcheca e Suíça. Após um Memorando de Entendimento (MOU) assinado recentemente com um distribuidor tcheco, a REJO está pronta para expandir ainda mais a presença da TOZE na região. Esta iniciativa é parte de uma estratégia de mercado mais ampla para estabelecer uma forte presença europeia.

A primeira resposta do mercado francês, sobretudo entre os varejistas tradicionais de tabaco, ressaltou a crescente demanda por produtos TOZE. Elogiados por seu aroma consistente e odor de fumaça reduzido, os bastões de ervas TOZE estão bem posicionados para satisfazer a crescente demanda do mercado por alternativas com sabor.

Crescimento localizado e compromisso com o consumidor

A expansão europeia da REJO vai além da disponibilidade do produto - se trata de construir conexões duradouras com os consumidores. A empresa está recrutando ativamente profissionais do setor que incorporem o espírito de sua marca:

"Seja corajoso, seja indefinido."

Para garantir uma entrada tranquila no mercado, a REJO garantiu aprovações regulatórias importantes, incluindo: registro na Diretriz de Produtos de Tabaco (TPD), conformidade com a Notificação do Centro de Envenenamento (PCN) e registro de Acompanhamento e Rastreamento.

Além disto, a REJO está lançando a REJO Club Fans Community, combinando interações online com eventos offline para criar experiências de marca significativas e fomentar conexões mais profundas com usuários locais. Ao redefinir o tradicional intervalo de cinco minutos, a REJO busca envolver os consumidores mediante experiências interativas que vão além do uso do produto, ao explorar novas possibilidades ao mesmo tempo em que satisfaz as necessidades do consumidor.

Expansão mundial e crescimento contínuo

Embora a Europa continue sendo um foco importante, a REJO continua expandindo sua presença mundial, com produtos agora disponíveis em quase 10.000 pontos de venda na Rússia, Oriente Médio e Sudeste Asiático. Com um portfólio diversificado de produtos e a flexibilidade para se adaptar a vários mercados, a REJO está pronta para um crescimento contínuo.

No Sudeste Asiático, a REJO expandiu sua presença com rapidez, ao garantir a distribuição em lojas de conveniência e locais de estilo de vida. Na Indonésia, a marca estabeleceu estandes de marca em cafés e bares noturnos, ao integrar soluções de comércio eletrônico para maior acessibilidade.

No Oriente Médio, a REJO consolidou sua presença mediante um contrato de parceria exclusiva na World Tobacco Dubai 2024 e um grande evento de distribuidores em Dubai, envolvendo mais de 20 distribuidores secundários.

Estes esforços refletem o compromisso da REJO com o crescimento escalável e sustentável nos principais mercados mundiais.

Pioneirismo no futuro das soluções de aquecimento sem combustão

À medida que a REJO continua sua expansão mundial , a empresa se mantém comprometida com sua missão de redefinir a experiência de fumar através da inovação, confiabilidade e sustentabilidade. Com uma base sólida e planos ambiciosos de crescimento na Europa e mais além, a REJO está comprometida em oferecer alternativas confiáveis ??que capacitem os consumidores a fazer escolhas com informação sobre sua experiência de fumar.

"Continuamos flexíveis em se adaptar ao mercado em transformação. Ao integrar conhecimentos do mercado com avanços tecnológicos, estamos confiantes de que nossa expansão europeia irá reforçar nossa posição no setor de HNB", disse Li. "Acreditamos no potencial deste mercado e nos dedicamos a criar opções confiáveis ??e acessíveis que satisfaçam as necessidades em evolução dos consumidores a nível mundial."

Sobre a REJO

A REJO é um provedor mundial pioneiro em soluções de aquecimento sem combustão, criando produtos inovadores e confiáveis ??que redefinem a experiência de fumar.

Em parceria com a REJO Friends, estamos comprometidos em propiciar experiências excepcionais ao usuário em todo o mundo. Nosso portfólio diversificado de produtos defende alternativas mais saudáveis, ao definir um novo padrão para consumo consciente.

Para mais informações sobre a REJO e seus produtos, acesse www.rejonow.com.

