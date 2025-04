Bitget garante licença de provedor de serviços de ativos digitais (DASP) de El Salvador após aprovação do BSP

VICTORIA, Seychelles, April 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, líder global em câmbio de criptomoedas e empresa Web3, obteve a licença de Provedor de Serviços de Ativos Digitais (DASP) da National Commission of Digital Assets (CNAD) de El Salvador, expandindo sua estrutura regulatória no país. Este desenvolvimento vem após a aquisição anterior da licença Bitcoin Services Provider (BSP) em 2024. El Salvador é uma das jurisdições pioneiras a aprovar uma legislação abrangente que apoia a integração do Bitcoin e dos ativos digitais em seu ecossistema financeiro e atua como sua moeda oficial. Começou a emergir como um centro para negócios globais de criptomoedas.

Com as licenças DASP e BSP em vigor, a Bitget agora pode oferecer uma gama ampla de serviços de ativos digitais em El Salvador. A licença DASP abrange operações como negociaçãoàvista e de derivativos, staking e outros produtos financeiros baseados em rendimento, juntamente com infraestrutura que facilita o acesso a soluções de poupança e investimento alimentadas por criptomoedas. A clareza regulatória na região permite que plataformas globais se expandam sob uma estrutura legal bem definida, oferecendo aos usuários maior grau de transparência operacional e salvaguardas de nível institucional.

“Nosso foco na Bitget é entrar em países com uma estrutura regulamentada para criptomoedas e fornecer nossos melhores serviçosàmedida que expandimos nossa estratégia regulatória global”, disse Hon Ng, Diretor Jurídico da Bitget. “Estamos entusiasmados por poder oferecer uma variedade de produtos por meio desta licença e estamos honrados pela confiança da National Commission of Digital Assets de El Salvador. El Salvador estáàfrente de muitos com sua abordagem progressiva e transparente para Bitcoin e regulamentação de ativos digitais, tornando-se uma jurisdição atraente para empresas Web3 de boa qualidade que buscam operar de forma responsável em escala. A Bitget continuará a dar suporte a jurisdições que oferecem estruturas claras e dão suporte ao desenvolvimento de uma economia de criptomoedas segura e eficiente.”

O ambiente regulatório de El Salvador ganhou atenção por atrair empresas globais de criptomoedas. Entidades populares de criptomoedas já realocaram operações estratégicas para o país. A estratégia de licenciamento da Bitget se alinha com essa mudança emergente e permite que a plataforma entregue seus serviços sem nenhuma interrupção. Essa estrutura permite que a plataforma atendaàdemanda nos mercados de varejo e institucional com maior agilidade legal e operacional.

O desenvolvimento reflete tendências contínuas na competição jurisdicional entre nações que buscam atrair inovação em ativos digitais. O CNAD de El Salvador tem se tornado cada vez mais ativo na avaliação e aprovação de provedores de serviços, sinalizando uma maturidade regulatória mais ampla na região. À medida que as empresas lidam com padrões globais em evolução, as licenças da Bitget fornecem uma ponte para o crescimento internacional e a possibilidade de oferecer produtos financeiros compatíveis aos seus usuários em todo o mundo.

