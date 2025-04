Perma-Pipe International Holdings, Inc., anuncia aposentadoria do diretor executivo e a designação de Saleh Sagr como presidente

A Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) anunciou hoje o aviso de aposentadoria do diretor executivo David Mansfield e a designação de Saleh Sagr como presidente.

A empresa anunciou hoje que David Mansfield, que atuou como Diretor Executivo durante os últimos oito anos, informou o Conselho Administrativo sobre seu aviso de aposentadoria em ou antes de 8 de novembro de 2025. Simultaneamente a este anúncio, a empresa designou Saleh Sagr como presidente. O Sr. Mansfield permanecerá como diretor executivo e diretor da empresa até sua aposentadoria, garantindo uma transição tranquila para a liderança do Sr. Sagr.

A decisão do Sr. Mansfield de se aposentar segue uma gestão bem-sucedida como diretor executivo, durante a qual a empresa experimentou significativa prosperidade, com melhorias notáveis ??tanto na lucratividade como no preço das ações. Sob a liderança do Sr. Mansfield, a empresa aumentou significativamente seu desempenho financeiro, enquanto executava uma iniciativa estratégica para continuar sua expansão internacional, tanto organicamente como mediante parcerias estratégicas. Além disto, esta decisão também marca o auge de uma carreira notável, caracterizada por liderança estratégica, execução exemplar, dedicação aos funcionários, acionistas e clientes, bem como uma cultura de excelência que impulsionou a Empresa a novos níveis, ao garantir que esteja bem posicionada para o sucesso a longo prazo.

Ao refletir sobre sua decisão de se aposentar como diretor executivo, o Sr. Mansfield compartilhou: "Liderar a Perma-Pipe foi uma das maiores honras de minha carreira. Nos últimos oito anos, tive o distinto privilégio de trabalhar ao lado de algumas das melhores, mais brilhantes e mais dedicadas pessoas, e juntos obtivemos conquistas notáveis. Sou profundamente agradecido aos funcionários, acionistas e parceiros que me apoiaram ao longo dos anos. Nossa jornada foi nada menos que extraordinária, e saio sabendo que a Empresa está em uma sólida posição de continuar prosperando durante os próximos anos. Espero com grande otimismo e entusiasmo ver como será o desenrolar do próximo capítulo."

Sobre a designação do Sr. Sagr como presidente, o Sr. Mansfield comentou: "Saleh fez um trabalho fantástico durante sua gestão na Perma-Pipe. Sua liderança como vice-presidente sênior na região MENA demonstra sua capacidade de continuar impulsionando o crescimento e a prosperidade em toda a organização. Saleh irá aplicaràorganização em geral a liderança e os princípios que contribuíram para o sucesso que experimentamos na região MENA. Sinto um enorme prazer de saber que a organização mundial terá a oportunidade de se beneficiar da liderança de Saleh."

O Sr. Sagr atuou como vice-presidente sênior da empresa na região MENA desde junho de 2021, onde foi responsável por supervisionar as operações nos EAU, Arábia Saudita, Índia e Egito. Ele ingressou na empresa em maio de 2019 como vice-presidente na região MENA. Antes de ingressar na Perma-Pipe, o Sr. Sagr atuou como diretor geral da Global Anti Corrosion Techniques Co. Ltd, na Arábia Saudita, uma empresa saudita de oleodutos que cofundou em 2005. De 1995 a 2005, o Sr. Sagr ocupou várias funções na BrederoShaw, como engenharia, startups e gestão de operações. Além disto, nos últimos 15 anos, o Sr. Sagr adquiriu amplo conhecimento e experiência em planejamento estratégico, desenvolvimento de negócios, startups e restruturações. E por fim, o Sr. Sagr foi essencial em estabelecer nossa joint venture com o Gulf Insulation Group, uma subsidiária da Zamil Industries.

Sobre sua designação, o Sr. Sagr comentou: "Sou grato a David e ao Conselho Administrativo por esta oportunidade de seguir consolidando o sucesso do Sr. Mansfield. Tive o prazer de trabalhar com David nos últimos cinco anos na Perma-Pipe, período em que aprendi muito sob sua liderança. Ele fará falta como diretor executivo. Estou honrado de seguir implementando seu êxito e continuar trabalhando, a fim de materializar nossa visão coletiva para a Empresa e executar iniciativas estratégicas que planejamos para o futuro."

Em relação aos anúncios de hoje, Jerome Walker, que atua como presidente do Conselho Administrativo, comentou: "Dave Mansfield fez um excepcional trabalho como diretor executivo, ao recuperar uma Empresa em crise, com superação em alguns momentos difíceis, e convertendo a mesma no sólido e lucrativo motor de crescimento que é hoje. O Conselho trabalhou diligentemente com David no planejamento da sucessão para garantir uma transição perfeita e continuidade do desempenho da Empresa."

Como parte da designação do Sr. Sagr como presidente, a Empresa também designou Adham Samir Sharkawy para suceder o Sr. Sagr como vice-presidente sênior na MENA.

Referenteàdesignação do Sr. Sharkawy, o Sr. Sagr comentou: "Adham fez um tremendo trabalho e demonstrou significativo crescimento durante sua gestão. Estou confiante de que ele continuará capitalizando o sucesso no MENA."

O Sr. Mansfield comentou, "A designação do Sr. Sagr e do Sr. Sharkawy para suas respectivas funções garante uma transição tranquila e continuidade para a organização. A Empresa se beneficiou significativamente de sua presença, e suas designações garantem que esta condição continue no futuro previsível", concluiu o Sr. Mansfield.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

A Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH, "Perma-Pipe" ou a "Empresa") é líder mundial em tubulações pré-isoladas e sistemas de detecção de vazamentos para petróleo e gás, aquecimento e resfriamento distrital e outras aplicações. Ela usa sua vasta experiência em engenharia e fabricação para desenvolver soluções de tubulação que resolvem os complexos desafios do transporte seguro e eficiente de muitos tipos de líquidos. No total, a Perma-Pipe possui operações em quatorze locais em seis países.

Declarações prospectivas

Certas declarações e outras informações contidas neste comunicadoàimprensa que podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospectiva constituem "declarações prospectivas" dentro do significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, em sua versão alterada, e da Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, em sua versão alterada, estando sujeitas às salvaguardas criadas pelas mesmas, incluindo, sem limitação, declarações sobre o desempenho e as futuras operações esperadas da Empresa. Estas declarações devem ser consideradas como sujeitas a muitos riscos e incertezas que existem nas operações e no ambiente de negócios da Empresa. Tais riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a, o seguinte: (i) o impacto do coronavírus ("COVID-19") nos resultados operacionais, condição financeira e fluxos de caixa da Empresa; (ii) flutuações no preço do petróleo e gás natural e seu impacto no volume de pedidos dos clientes para os produtos da Empresa; (iii) a capacidade da Empresa de cumprir com todos os contratos em suas linhas de crédito; (iv) a capacidade da Empresa de pagar sua dívida e renovar linhas de crédito internacionais vencidas; (v) a capacidade da Empresa de executar de modo efetivo seu plano estratégico, além de obter lucratividade e fluxos de caixa positivos; (vi) o impacto da debilidade e volatilidade econômica mundial; (vii) flutuações nos preços do aço e a capacidade da Empresa de compensar aumentos nos preços do aço mediante aumentos de preços de seus produtos; (viii) o momento do recebimento, execução, entrega e aceitação de pedidos para os produtos da Empresa; (ix) reduções nos gastos do governo em projetos que usam produtos da Empresa, bem como desafiosàliquidez e acesso a fundos de capital de clientes não governamentais da Empresa; (x) a capacidade da Empresa de negociar com sucesso acordos de faturamento progressivo para seus grandes contratos; (xi) preços agressivos de concorrentes existentes e a entrada de novos concorrentes nos mercados em que a Empresa opera; (xii) a capacidade da Empresa de comprar matérias-primas a preços favoráveis ??e manter relacionamentos benéficos com seus fornecedores; (xiii) a capacidade da Empresa de fabricar produtos isentos de defeitos latentes e se recuperar de fornecedores que possam fornecer materiais com defeitoàEmpresa; (xiv) reduções ou cancelamentos de pedidos incluídos na carteira de pedidos da Empresa; (xv) a capacidade da Empresa de cobrar uma conta a receber referente a um projeto no Oriente Médio; (xvi) riscos e incertezas quanto às operações comerciais internacionais da Empresa; (xvii) a capacidade da Empresa de atrair e reter a alta administração e o pessoal-chave; (xviii) a capacidade da Empresa de alcançar os benefícios esperados de suas iniciativas de crescimento; (xix) a capacidade da Empresa de interpretar mudanças nas regulamentações e legislações tributárias; (xx) a capacidade da Empresa de usar seus prejuízos operacionais líquidos a compensar; (xxi) reversões de receitas e lucros registrados anteriormente resultantes de estimativas imprecisas feitas em relação ao reconhecimento de receita por porcentagem de conclusão da Empresa; (xxii) a falha da Empresa em estabelecer e manter controle interno efetivo sobre relatórios financeiros; e (xxiii) o impacto das ameaças de segurança cibernética nos sistemas de tecnologia da informação da Empresa. Acionistas, potenciais investidores e outros leitores são instados a considerar estes fatores com cautela ao avaliar as declarações prospectivas, sendo advertidos a não depositar confiança indevida em tais declarações prospectivas. As declarações prospectivas contidas aqui são feitas apenas na data deste comunicadoàimprensa, sendo que não assumimos nenhuma obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outro motivo. Informações mais detalhadas sobre fatores que podem afetar nosso desempenho, podem ser encontradas em nossas apresentaçõesàComissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), disponíveis em https://www.sec.gov e na seção 'Centro de Investidores' de nosso site (http://investors.permapipe.com).

