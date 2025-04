MultiBank Group ganha os prêmios de “Melhor Corretora de Proteção de Fundos de Clientes” e “Melhor Solução de Negociação Social” na Money Expo México 2025

O MultiBank Group, a maior instituição de derivativos financeiros do mundo, com sede em Dubai (Emirados Árabes Unidos), recebeu dois títulos de prestígio na Money Expo Mexico 2025, realizada nos dias 26 e 27 de fevereiro: “Melhor Corretora de Proteção de Fundos de Clientes” e “Melhor Solução de Negociação Social”.

A Money Expo Mexico é um dos eventos financeiros mais influentes da América Latina, reunindo líderes mundiais em comércio, investimento e fintech para explorar os mais recentes avanços nos mercados financeiros.

O reconhecimento do MultiBank Group no principal evento da Money Expo México destaca seu compromisso inabalável com a excelência regulatória, a inovação tecnológica e as soluções centradas no cliente.

Sobre a dupla conquista, Naser Taher, fundador e presidente do MultiBank Group, comentou: “Receber os prêmios de “Melhor Corretora de Proteção de Fundos de Clientes” e “Melhor Solução de Negociação Social” na Money Expo México 2025 é uma afirmação poderosa de nossos valores. Esses prêmios refletem nossa dedicação em proteger os ativos de nossos clientes com os mais altos padrões de transparência e regulamentação e, ao mesmo tempo, oferecer plataformas inovadoras que aproximam a comunidade comercial. Esse reconhecimento também celebra os esforços extraordinários de nossa equipe do México, que continua incorporando nossa visão global com impacto local”.

O MultiBank Group continua definindo o padrão de confiança e inovação no setor financeiro. O prêmio de “Melhor Corretora de Proteção de Fundos de Clientes” destaca sua sólida base regulatória e seu compromisso com a proteção dos ativos dos clientes por meio da segregação de fundos em bancos de primeira linha, garantindo os mais altos níveis de segurança e transparência.

Enquanto isso, o prêmio de “Melhor Solução de Negociação Social” celebra a plataforma dinâmica de última geração do MultiBank Group, que permite que traders experientes e aspirantes se conectem, aprendam e cresçam por meio de recursos interativos e voltados para a comunidade.

Com mais de 2 milhões de clientes em mais de 100 países e um volume diário de negociação superior a US$ 18,1 bilhões, o MultiBank Group continua expandindo sua presença mundial, mantendo sua reputação de excelência em todas as facetas de negociação e serviços financeiros.

SOBRE O MULTIBANK GROUP

O MultiBank Group, fundado na Califórnia (EUA) em 2005, é líder mundial em derivativos financeiros, atendendo a mais de 2 milhão de clientes em 100 países e ostentando um volume diário de negociações superior a US$ 18,1 bilhões. Reconhecido por suas soluções inovadoras de negociação, conformidade regulatória sólida e atendimento excepcional ao cliente, o grupo oferece uma série de serviços de corretagem e soluções de gerenciamento de ativos. Ele é regulamentado em cinco continentes por mais de 17 das autoridades financeiras mais conceituadas do mundo. As premiadas plataformas de negociação do grupo oferecem alavancagem de até 500:1 em diversos produtos, incluindo forex, metais, ações, commodities, índices e criptomoedas. O MultiBank Group recebeu mais de 70 prêmios financeiros em reconhecimentoàsua excelência comercial e conformidade regulamentar. Para mais informações, acesse o site do MultiBank Group.

