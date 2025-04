SHIFT faz parceria com a Thales para levar o recurso eSIM a smartphones sustentáveis

Os smartphones modulares da SHIFT, conhecidos por sua facilidade de reparo e design ecologicamente correto, agora suportarão a funcionalidade eSIM por meio da solução de formato físico eSIM da Thales. Ao contrário dos eSIMs tradicionais, que são soldados no dispositivo, a solução da Thales vem em um formato plugável, oferecendo flexibilidade inigualável, permitindo o download seguro e o armazenamento de vários planos de conectividade. Os usuários podem inserir o eSIM em um dos slots SIM do telefone, transformando seu dispositivo em um smartphone habilitado para eSIM e mantendo a compatibilidade com os cartões SIM padrão.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250302364804/pt/

SHIFT partners with Thales to bring eSIM capability to sustainable smartphones (Photo: Thales)

Graçasàsolução da Thales, os clientes da SHIFT se beneficiarão de maior flexibilidade e conveniência, pois poderão armazenar e alternar entre até 10 planos de conectividade, atendendo a diversas necessidades, como planos de conectividade pré-pagos, corporativos ou de viagem.

Com essa parceria, a SHIFT e a Thales estão abrindo caminho para uma conectividade móvel mais flexível e ecologicamente correta, combinando a experiência em conectividade avançada da Thales com o compromisso da SHIFT de produzir smartphones modulares, reparáveis e ecologicamente corretos, estabelecendo um novo padrão para a tecnologia móvel.

“Na SHIFT, acreditamos que sustentabilidade e inovação andam de mãos dadas. Com nossa parceria com a Thales, oferecemos aos nossos clientes a oportunidade de experimentar uma conectividade de ponta, sem abrir mão da nossa filosofia de design modular e do compromisso com práticas ecologicamente responsáveis. Essa solução proporciona a flexibilidade do eSIM, reduzindo a necessidade de múltiplos cartões físicos, diminuindo o desperdício de plástico e promovendo dispositivos mais sustentáveis”, disse Carsten Waldeck, CEO e fundador da SHIFT.

“Temos orgulho de apoiar a SHIFT na transformação de seus smartphones com nossa tecnologia programável EcoSIM. Essa colaboração demonstra como soluções avançadas de conectividade podem se alinhar perfeitamente a objetivos responsáveis. Além disso, posiciona a SHIFT como um novo participante no crescente mercado de eSIM, permitindo que eles testem a demanda por smartphones compatíveis com essa tecnologia, sem comprometer sua visão sustentável”, afirmou Eva Rudin, vice-presidente de Soluções de Conectividade Móvel da Thales.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é uma líder global em tecnologias avançadas, especializada em três domínios de negócios: Defesa, Aeroespacial e Cibernético e Digital.

A empresa desenvolve produtos e soluções que ajudam a tornar o mundo mais seguro, mais verde e mais inclusivo.

O Grupo investe cerca de € 4 bilhões por ano em pesquisa e desenvolvimento, principalmente em áreas fundamentais de inovação, como IA, cibersegurança, tecnologias quânticas, tecnologias de nuvem e 6G.

A Thales tem cerca de 81.000 funcionários em 68 países. Em 2023, o Grupo gerou vendas de € 18,4 bilhões.

VISITE

Thales Group

Digital Identity & Security

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250302364804/pt/

IMPRENSA

Thales, Relações com a Mídia

Digital Identity and Security

Vanessa Viala

+33 (0)6 07 34 00 34

vanessa.viala@thalesgroup.com