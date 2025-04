Canon do Brasil apresenta inovações para o mercado audiovisual na NAB Show 2025

A Canon do Brasil confirma sua participação na NAB Show 2025, uma feira mundial de tecnologia, mídia e entretenimento, que acontece de 06 a 09 de abril, no Las Vegas Convention Center, nos Estados Unidos. No evento, a Canon apresentará suas principais inovações em câmeras profissionais, lentes broadcast e soluções para produção de conteúdo audiovisual, atendendo às crescentes demandas dos setores de cinema, televisão e streaming.

Representada por Fabio Zuccaratto Migotto, gerente da divisão Professional Imaging Solutions (IPS), e Clecio Roberto, executivo de contas da Canon do Brasil, a empresa estará no North Hall – Stand nº 2103, onde demonstrará equipamentos de última geração e tecnologias que proporcionam qualidade excepcional na captura de imagens.

“A NAB Show é um evento estratégico para a Canon, pois reúne os principais profissionais e empresas do setor audiovisual em um ambiente de inovação e troca de conhecimento. Nossa presença reforça o compromisso da marca em oferecer equipamentos para as produções cinematográficas e televisivas”, afirma Fabio Zuccaratto Migotto, gerente da área de Cinema e Broadcast da Canon do Brasil.

Entre as soluções que serão apresentadas pela Canon estão as mais recentes câmeras da linha EOS Cinema EOS C400 e C80, lentes RF voltadas para produções profissionais, câmeras PTZ para transmissões ao vivo e sistemas de workflow otimizados para maior eficiência na produção audiovisual. Além da exposição de produtos, a empresa promoverá demonstrações ao vivo e discussões técnicas sobre as tendências do setor.

Para mais informações e agendamentos, basta entrar em contato pelo e-mail: cineprobrasil@cusa.canon.com.

Serviço:

NAB Show 2025

Data: 06 a 09 de abril de 2025

Local: Las Vegas Convention Center – North Hall, Stand nº 2103

Website: http://www.canon.com.br