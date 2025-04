Soluções digitais impulsionam o planejamento logístico em regiões críticas

O uso de dados no planejamento logístico tem ganhado espaço entre empresas que atuam em regiões de difícil acesso e enfrentam desafios estruturais para a movimentação de cargas. A digitalização de processos, com apoio de ferramentas de rastreamento, telemetria e automação, tem contribuído para a tomada de decisões mais rápidas e fundamentadas no setor logístico.

Segundo o Relatório de Tendências em Logística da McKinsey & Company (2023), o uso de dados em tempo real melhora em até 20% a previsibilidade de entregas e pode reduzir até 15% os custos operacionais, especialmente em rotas com alta variabilidade.

A Complex, empresa especializada em soluções logísticas para regiões remotas e grandes projetos, participará da Intermodal South America 2025 como visitante estratégica. O evento, que ocorre entre 22 e 24 de abril, em São Paulo, tem ampliado o foco em inovações tecnológicas aplicadas à logística, com destaque para ferramentas de gestão digital, análise preditiva e integração de dados.

Fabiano Sabino, coordenador programático logístico da Complex, explica que a visita tem como objetivo identificar soluções que otimizem a tomada de decisão. "Tecnologias como BI, sensores e plataformas de gestão integrada têm se mostrado essenciais para empresas que atuam em ambientes com baixa previsibilidade. A digitalização ajuda a antecipar riscos e redirecionar recursos com maior assertividade", comenta.

Durante a Intermodal, a Complex pretende acompanhar apresentações e visitar expositores que ofereçam soluções voltadas ao controle logístico em tempo real e ao gerenciamento de desempenho operacional. O objetivo é fortalecer a estratégia digital da empresa e ampliar sua capacidade de resposta em operações que exigem logística de alta eficiência.

Com operações voltadas ao atendimento de obras, indústrias e setores de infraestrutura, a Complex busca integrar dados à sua cadeia decisória para reduzir riscos, mitigar falhas e aumentar a produtividade. A Intermodal 2025 é considerada uma oportunidade para identificar soluções inovadoras e consolidar parcerias que fortaleçam o uso estratégico de dados na logística nacional.

Website: https://www.linkedin.com/company/complexmultimodal/