Cem mulheres empreendedoras são homenageadas na Câmara de SP

No dia 27 de março, foi realizada na Câmara Municipal de São Paulo a cerimônia “Homenagem a 100 Mulheres Empreendedoras”. A iniciativa foi idealizada pelo vereador André Santos, presidente do Republicanos na capital paulista, em parceria com Fernanda Torres, secretária municipal do trabalho do Republicanos. O evento teve como objetivo reconhecer a atuação de mulheres no cenário do empreendedorismo brasileiro.

Durante a cerimônia, as 100 mulheres selecionadas foram chamadas individualmente para receber um certificado simbólico, em reconhecimento às suas atividades empreendedoras. A programação também contou com a presença de representantes do poder público e de organizações ligadas ao tema.

O vereador André Santos afirmou: “Essa noite foi pensada para dar visibilidade às mulheres que movem nossa economia com coragem, visão e trabalho duro. Vocês são inspiração para outras mulheres e para todos nós”.

Fernanda Torres também se pronunciou: “Nosso objetivo é continuar criando espaços e políticas que apoiem o crescimento do empreendedorismo feminino. Ver tantas histórias de sucesso reunidas hoje só reforça que estamos no caminho certo”.

Uma das homenageadas, Janaina Hassim, sócia-diretora da ConsultMKT, declarou:



“Receber essa homenagem ao lado de tantas mulheres incríveis é uma honra e uma responsabilidade. O empreendedorismo feminino é um caminho de coragem, resiliência e propósito. Levo comigo o compromisso de seguir abrindo portas para que mais mulheres ocupem seu espaço, com voz, força e protagonismo a todo vapor”.

