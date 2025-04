Cooperativa lança app de transporte em comunidades

Atender à necessidade de transporte dos bairros mais pobres e das comunidades em geral. Esse é o objetivo da Cooperativa Nacional das Quebradas, organização que lançou o aplicativo Das Quebradas.

A proposta da nova solução tecnológica é conectar motoristas, entregadores e passageiros em regiões que têm dificuldade de serem atendidas por aplicativos tradicionais, empresas de entregas ou pelo transporte público.

“A Cooperativa Das Quebradas busca cumprir um direito constitucional de todo brasileiro e brasileira, que é o direito de ir e vir, o direito ao transporte, que não vem sendo cumprido de forma satisfatória às pessoas de baixa renda”, explica Adauto Bentivegna Filho, diretor jurídico da organização.

De acordo com a cooperativa, além de ajudar a população a se locomover e a receber suas compras, a iniciativa também busca gerar renda na periferia. Isso porque a ideia é que os próprios moradores das comunidades baixem o aplicativo e se cadastrem como motoristas.

“O objetivo é auxiliar pessoas desempregadas, que irão trabalhar na hora que puderem e desejarem. Em especial, mães e pessoas que possuem família e precisam ter horários alternativos”, diz Jose Grimalde Santiago, presidente da Cooperativa Das Quebradas.

Para quem deseja trabalhar como entregador de mercadorias ou simplesmente enviar encomendas e se locomover como passageiro no dia a dia, também é necessário baixar o aplicativo e informar os dados pessoais para ter o cadastro aprovado.

“Estamos na era digital, e hoje as transações comerciais mais seguras e ágeis se dão por aplicativos. A Cooperativa das Quebradas quer ser um instrumento que facilite a vida das empresas e das pessoas, permitindo que mercadorias e transporte pessoal sejam feitos de forma rápida e segura”, afirma Santiago.

Bentivegna Filho explica que existem alguns desafios para toda organização que deseja lançar um aplicativo de transportes e envio de mercadorias. “O maior deles é demonstrar confiança às empresas de que seu produto vai chegar no prazo combinado e com segurança, ou seja, que não será roubado e que a população de baixa renda vai ter um transporte de qualidade e com menor risco pessoal”, argumenta.

“O roubo de cargas é uma praga na vida de empresas que contratam uma transportadora, mas o sistema de entregas da Cooperativa Das Quebradas leva em consideração este problema, possuindo um sistema de gerenciamento de risco (PGR) dedicado a garantir entrega no prazo combinado e para o destinatário correto”, complementa Santiago.

A Cooperativa Das Quebradas afirma ter ainda o objetivo de fazer parcerias com o poder público e com a iniciativa privada, em busca de sinergia e otimização do trabalho.

Para saber mais sobre os serviços promovidos pela organização, basta acessar: https://www.coopdasquebradas.org.br ou entrar em contato pelo telefone 0800 170 0008.

Idealizador do Projeto da Coopdasquedras: GP3 Business - Gerson Tajes, CEO.