Vitafor celebra 20 anos com crescimento de dois dígitos

De acordo com dados recentes da Scanntech, os suplementos nutricionais são uma das categorias mais dinâmicas do varejo alimentar. Nesse mercado aquecido está a Vitafor Nutrientes, empresa 100% brasileira e que comemora duas décadas de atuação em 2025, consolidando-se como um dos principais players do setor no país.

À medida que o mercado de suplementos e alimentos saudáveis segue em curva ascendente, impulsionado pela conscientização das pessoas sobre os cuidados com a saúde e o bem-estar, a Vitafor Nutrientes permanece apostando em inovação, sustentabilidade e qualificação profissional. Tripé que leva a companhia ao crescimento de dois dígitos ao ano, com expansão de atuação tanto no mercado brasileiro quanto no exterior.

Somente em 2024, a empresa aumentou sua produção industrial, chegando à 10,9 milhões de unidades. Atualmente, possui capacidade de produção que ultrapassa 1,3 milhão de itens ao mês.

Fundada em 2005 por Nemecio Rogério, CEO do Grupo Vitafor, a companhia nasceu a partir de uma necessidade familiar, com o propósito de oferecer suplementos a preços acessíveis, desmistificando a ideia de que apenas produtos importados garantem eficácia. Ao lado dele, Débora Dutra, diretora de marketing da empresa, acompanhou esse crescimento.

Hoje, ao completar 20 anos, a empresa está entre os principais players do setor, presente em todos os estados do Brasil e expandindo sua atuação na Europa, onde lançou a Vitafor Europe em 2024.

A empresa conta com laboratório próprio, o VLabor, e criou o Vitafor Science, um portal científico que oferece eventos gratuitos, conteúdos técnicos em vídeos e artigos, protocolos de tratamentos e receitas, atualizações constantes sobre saúde e suplementação para profissionais. "Com base nesse respaldo científico, criamos o Vitafor Science University, com conteúdo on-line on demand, certificados e aprimoramento contínuo. Os profissionais podem fazer cursos e jornadas ministrados pelos maiores especialistas da área", comenta Debora Dutra, diretora de marketing.

A marca também celebra o aniversário com o lançamento da nova versão proteica Whey Protein WPC - proteína concentrada, que tem como foco combinar benefícios nutricionais, versatilidade e custo-benefício, atendendo diferentes perfis de consumidores-. “Nos concentramos na parcela da população que precisa de suplemento para ter uma vida com mais saúde”, ressalta o CEO, Nemecio.

Ainda sobre produtos proteicos, a empresa acaba de expandir sua atuação para o mercado de snacks saudáveis, lançando a marca Fitzei. São barras de whey protein produzidas na fábrica do Grupo Vitafor, com formulação composta por 12 gramas de proteína, zero glúten, sem adição de açúcares ou gorduras trans, e ricas em fibras e Vitamina E. Estão disponíveis, incialmente, em três sabores: banoffee, paçoca e frutas vermelhas.

Expansão sustentável

Sediada em Araçoiaba da Serra, a cerca de 120 quilômetros de São Paulo, a Vitafor conta com mais de 600 colaboradores. O CEO Nemecio Rogério comenta que "uma empresa só cresce de forma sustentável quando possui um time que também cresce”. Essa filosofia se traduz em investimentos contínuos em treinamento e capacitação. Inclusive, neste ano, a companhia estabeleceu uma parceria com o SENAI Sorocaba para oferecer cursos dentro de suas instalações, visando aprimorar os processos internos e impulsionar ainda mais os resultados.

Na fábrica, são produzidas mais de 270 opções de produtos para todas as fases e necessidades da vida, com o objetivo de promover bem-estar e saúde. Eles são divididos nas categorias: ômega para cada fase da vida; saúde intestinal; beleza e saúde da mulher; uma proteína para cada estilo de vida; linha performance; longevidade e saúde; imunidade. Além da divisão para Fitzei.

“Tudo acontece em Araçoiaba da Serra, com embasamento em ciência e inovação, fatores que nos consagraram como a marca mais prescrita por profissionais de saúde no Brasil por oito anos consecutivos, segundo o Top Of Mind do setor. E do interior de São Paulo, saímos para todo o Brasil e Europa”.

A diretora de marketing, Debora, acrescenta que os oito anos consecutivos de Top of Mind na categoria de suplementação são fruto de um sólido trabalho com os profissionais da saúde. A empresa investe nesse relacionamento, muito pautado em informação, conhecimento e inovações.

