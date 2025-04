CONTENUR chega a Nova York com fornecimento de contêineres

A CONTENUR, empresa especializada na fabricação, manutenção e limpeza de contentores para Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), firmou um contrato de dez anos com o Departamento de Saneamento da Cidade de Nova York (DSNY). Esse acordo faz parte da estratégia da cidade para modernizar a gestão de resíduos urbanos, prevendo a produção, instalação e manutenção de contentores de carga lateral.



A iniciativa faz parte de um plano implementado pela administração municipal para melhorar a limpeza das ruas e reduzir a presença de roedores. A licitação, lançada em março de 2024, teve a CONTENUR como empresa vencedora, marcando sua primeira grande operação nos Estados Unidos.

Os primeiros contentores foram instalados no distrito de West Harlem no dia 1º de maio de 2025. Após uma revisão ambiental, a possibilidade de expansão do projeto para outras áreas será avaliada.

O modelo escolhido para a iniciativa, chamado OVAL, é projetado com atributos que visam acessibilidade e sustentabilidade. Com capacidade de 3.000 litros, os contentores possuem mecanismos que buscam facilitar o uso e acessibilidade para a população.

Os contentores são fabricados com materiais reciclados, que também podem ser reutilizados ao final da vida útil. A fabricação ocorre em unidades industriais que utilizam 100% de energia renovável, reduzindo a pegada de carbono do processo produtivo. A experiência da CONTENUR em contratos de grande escala em cidades europeias foi um dos fatores considerados na escolha da empresa.

Com esse contrato em Nova York, a CONTENUR expande sua atuação internacional e fortalece sua presença no mercado norte-americano, setor considerado estratégico para seu crescimento.

A Contemar Ambiental, filial da CONTENUR no Brasil, atua no segmento de contêineres e soluções para a gestão de resíduos. Com uma unidade de produção no país, a empresa tem como objetivo atender às crescentes demandas das cidades brasileiras. Em seu portfólio de produtos, destaca-se o modelo Oval 3000, o mesmo contentor que vem sendo utilizado pelos nova-iorquinos.

