Indústria de cosméticos incorpora ingredientes naturais do cacau em sua produção

No Dia do Cacau (26), quarta-feira, a Ricosti Cosméticos aproveitou a data para destacar o papel dos ingredientes naturais em seus produtos, como a manteiga de cacau 100% natural, principal ingrediente do seu protetor labial. Com compromisso com a qualidade e a sustentabilidade, a marca aposta em fórmulas 100% veganas.

O cacau, amplamente reconhecido por seus benefícios à saúde e ao bem-estar, não se limita apenas a ser uma sobremesa. Quando incorporado aos cosméticos, o cacau e seus derivados oferecem propriedades hidratantes e antioxidantes que promovem o cuidado e a regeneração da pele.

Na linha de cosméticos Ricosti, o protetor labial, formulado com manteiga de cacau 100% natural, é o produto que traz todos os benefícios dessa substância. Desenvolvido para proporcionar hidratação intensa, nutrição e regeneração dos lábios, o produto pode ser usado tanto para os dias mais secos do inverno quanto para as temperaturas quentes do verão.

Além de seus efeitos benéficos à pele, a manteiga de cacau presente na fórmula também auxilia na cicatrização dos lábios.

Benefícios do protetor labial:

Hidratação intensa: a manteiga de cacau é rica em ácidos graxos, o que proporciona uma hidratação profunda e duradoura.

Nutrição e cicatrização: auxilia na regeneração da pele, mantendo os lábios macios e saudáveis.

Aroma agradável: um toque suave que proporciona conforto durante o uso.

Versatilidade: pode ser utilizado por todas as faixas etárias e em todas as estações do ano.

