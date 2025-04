LTP lança apoio logístico para as agências de brindes

A LTP Personalização, focada em serviços de gravação visual para brindes promocionais, anunciou o lançamento do programa de atendimento "Central de Apoio ao Brindeiro". A iniciativa oferece serviços gratuitos às agências de brindes em atividades como retirar lotes de produtos, diretamente do fornecedor, e transportá-los até a estrutura de gravação e acabamento visual.



Após esta movimentação, uma equipe de controle de qualidade realiza a conferência, peça a peça, antes da sua personalização com as marcas ou mensagens determinadas pela agência. O pacote de serviços ao brindeiro funciona como um valor agregado para as agências que utilizam as cerca de 20 técnicas de personalização da LTP para a finalização de seus brindes. Entre elas, a gravação a laser, sublimação, transfer, silkscreen, digital UV e hot stamping.

Parceria com atacadistas

Na retaguarda do serviço, a LTP firmou parceria logística com os principais distribuidores de produtos usados como brindes, localizados no centro de São Paulo. Com isto, as agências promocionais de qualquer parte do país podem realizar suas compras por meio dos canais on-line desses fornecedores e solicitar à LTP a retirada dos lotes no galpão do atacadista para encaminhar ao processamento visual.



A equipe de conferência da central de apoio realiza a desembalagem dos produtos e faz a verificação visual, tátil e funcional das condições de cada peça. Em caso de brindes com imperfeição, a própria equipe da LTP se encarrega de solicitar a substituição junto ao fornecedor, sem que o agente precise se deslocar de sua base ou fazer o corpo a corpo com a empresa vendedora.



A Central de Apoio oferece também uma ferramenta digital de controle de pedidos. Ela permite à agência de brindes acompanhar o andamento de seus jobs, desde a coleta dos lotes até a reembalagem, através de mensagens eletrônicas, facilitando processos de gestão. Esta mesma ferramenta viabiliza a retirada dos brindes personalizados com agendamento digital programado pelo próprio brindeiro.

Suporte em design digital



A LTP agregou ao programa uma estrutura de criação e suporte a layout, também sem custo, para a apoiar as agências através de seus canais digitais. “Em geral, os clientes já nos enviam a arte de seus brindes, mas há casos em que somos solicitados a oferecer ajustes, ou mesmo sugestões de design completas”, afirma Carla Olinda, diretora comercial. A LTP dispõe de máquinas com interface inteligente para criar imagens realísticas do brinde finalizado, utilizando apenas fotos do produto e das aplicações visuais requeridas pelo cliente.

“A agência de brinde pode nos enviar apenas o esboço da logomarca e a foto do produto a ser personalizado para ter este feedback em realidade virtual, com todos os cálculos matemáticos feitos pelo software da máquina”, complementa a gerente de marketing, Aléxia Grer.

A LTP Personalização realizou a gravação em 38 milhões de brindes em 2024, de um total de 190 milhões de unidades que foram personalizadas nesse período no país, segundo o relatório “O Setor Brindeiro no Brasil”.



O serviço de retirada, controle de qualidade, troca de produtos e suporte em design beneficia agências de qualquer ponto do país, desde que estas se abasteçam com fabricantes e distribuidores da região Central de São Paulo. É nesta área onde se concentram os atacadistas responsáveis por 70% de produtos usados na confecção de brindes, aponta o relatório O Setor Brindeiro.

Variedade de itens convertidos em brindes, em termos mundiais, supera sete mil tipos de produtos, segundo pesquisa global da Grand View Research. Na estrutura de produção da LTP, são personalizados brindes feitos em qualquer tipo de material. Incluindo opções mais comuns, como canetas, canecas, taças, chaveiros, aventais, garrafas térmicas e mochilas, até produtos tech como caixas de som bluetooth, fones sem fio, aspiradores robóticos e carregadores USB.



A LTP oferece também a opção de locação de máquinas para a personalização de brindes e produtos “in loco”, uma prática utilizada em shopping centers, fábricas, feiras de negócios e eventos de massa.

Website: http://www.ltp1.com.br