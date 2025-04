Agência The New Standard fecha parceria com MBS

As agências The New Standard, especializada em comunicação integrada, e MBS, focada em operação full sell em e-marketplaces, anunciaram uma parceria estratégica com foco em business development. Com sede em São Paulo, as empresas vão atuar em conjunto na prospecção e indicação de novos clientes, com o objetivo de ampliar suas carteiras em setores complementares. A parceria começou a valer em março de 2025 e é válida inicialmente para o mercado brasileiro.

O acordo nasce da complementaridade entre os serviços oferecidos pelas duas empresas e da crescente demanda por soluções integradas no ambiente digital. Enquanto a MBS representa as marcas dentro de marketplaces como Amazon e Mercado Livre — conduzindo não apenas as vendas, mas toda a estratégia comercial, de posicionamento e operação —, a The New Standard atua na construção de reputação e autoridade por meio de conteúdo estratégico, relações públicas, influência e eventos. A sinergia entre operação e branding abre espaço para uma atuação conjunta em indicações qualificadas e desenvolvimento de novos negócios.

Com planos de crescimento ambiciosos, Christopher Suttenfield, diretor de business development da The New Standard, afirma: “faz parte da estratégia de business development da The New Standard criar parcerias comerciais com diferentes players em setores estratégicos para o nosso negócio, a MBS é uma delas e agrega a expertise comercial dos sócios que têm passagens por grandes empresas. Além disso, a parceria reflete uma tendência crescente de colaboração entre empresas de nichos distintos, que buscam somar expertises para gerar mais valor ao cliente final.”

Já Marcelo Simões, CSO da MBS, reforça que a parceria responde a uma necessidade real do mercado: “Percebi, ainda atuando no setor, que muitas marcas sofriam com a falta de integração entre vendas e marketing digital. Foi essa lacuna que me motivou a criar a MBS — uma agência capaz de unir performance comercial e construção de marca dentro dos marketplaces e em um mercado cada vez mais conectado, alianças estratégicas entre áreas complementares tornam-se um diferencial competitivo", afirma o executivo.

A parceria também acompanha o movimento de expansão do e-commerce no Brasil, que segue em ritmo acelerado. Segundo dados da Agência Gov, o setor movimentou R$ 196,1 bilhões em 2023, um crescimento de 4% em relação a 2022 — e mais do que quintuplicou em volume de negócios desde 2016. Já o número de lojas virtuais no país atingiu a marca de 1,9 milhão no ano passado, um aumento de 17% em comparação com o ano anterior, de acordo com levantamento do E-Commerce Brasil.

“Estávamos em busca de novos parceiros com visão estratégica e posicionamento complementar ao nosso”, diz Thiago Carneiro, diretor de atendimento ao cliente da The New Standard. “A MBS compartilha nosso olhar para o crescimento sustentável de marcas e para relações de longo prazo com clientes”, completa.

Já Bruna Simões, CEO da MBS, ressalta: “Essa troca comercial entre agências é um caminho natural para ampliar oportunidades e entregar soluções mais completas às marcas. Nossa troca com a The New Standard tem sido intensa e já temos negócios sendo costurados a partir da parceria recém-assinada. As expectativas são as melhores”.

A parceria prevê reuniões periódicas entre as lideranças das duas agências, troca ativa de leads qualificados e alinhamento de discurso comercial. Ambas irão mapear oportunidades dentro de suas carteiras atuais e em prospecções futuras. Não haverá integração operacional direta, mantendo-se a independência das entregas e contratos com os clientes.

A expectativa das agências é consolidar a parceria como um modelo replicável com outras empresas estratégicas, dentro de um ecossistema de negócios digitais. Também está no radar a realização de eventos conjuntos e conteúdos co-branded para atrair novos leads. A longo prazo, a intenção é que o business development se torne uma frente mais estruturada dentro das duas empresas.

Sobre a The New Standard

Com sede em São Paulo, a The New Standard é uma agência de relações públicas que atua com comunicação integrada, relações públicas, criação de conteúdo, influência e eventos para marcas internacionais na região da América Latina. A empresa se destaca por sua atuação próxima aos clientes e planejamento customizado.

Sobre a MBS

A MBS é uma agência de retail media full-sell, especializada em marketplaces como Amazon e Mercado Livre, com sede em São Paulo. Parceira verificada, atua em toda a jornada da marca, da gestão de catálogo e logística à performance e mídia. Combinando dados de sell-in e sell-out, desenvolve estratégias inteligentes de Retail Media que aceleram o giro de estoque, aumentam a conversão e impulsionam o crescimento sustentável das marcas.

