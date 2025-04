A menor cabeça de sensor de FPG do mundo

A SCIVAX Corporation (sede: Kawasaki, Japão, presidente: Satoru Tanaka, doravante chamada de "SCIVAX") e a TSLC Corporation, subsidiária da SemiLEDs Corporation (NASDAQ:LEDS, empresa de Delaware listada na bolsa NASDAQ), empresa de propriedade integral, anunciaram que a SCIVAX+TSLC desenvolveram a menor cabeça de sensor de FPG (fotopletismografia)* do mundo, que será apresentada na exibição tecnológica relacionada "Touch Taiwan", que acontecerá em Taipei, Taiwan, de 16 a 18 de abril de 2025. As amostras da cabeça de sensor de FPG para avaliação terão início em abril de 2025.

World's smallest PPG Sensor Head

Até a data, a SCIVAX e a TSLC desenvolveram o menor dispositivo de fonte de luz do mundo, o Amtelus®, combinando a tecnologia de material do nosso parceiro com a tecnologia de design de lentes ópticas da SCIVAX e a tecnologia avançada de embalagem da TSLC, e começaram a enviar amostras para avaliação. Com o uso da tecnologia de lentes de nanoimpressão da SCIVAX e a tecnologia avançada da TSLC ao fabricar o Amtelus®, obtivemos sucesso quanto ao desenvolvimento de um novo produto no qual a cabeça de sensor (peça de aquisição de sinal) dos sensores de FPG, que são usados como sensores vitais em relógios inteligentes e outros dispositivos, é significantemente menor do que os produtos convencionais.

Esse dispositivo tem uma área de montagem de aproximadamente 1 milímetro quadrado, que é 1/10 do dispositivo convencional, e a espessura do dispositivo é de cerca de metade dos dispositivos convencionais, alcançando uma redução significava no tamanho comparado com os dispositivos convencionais.

As principais características da cabeça de sensor de FPG são:

Tamanho mínimo

Ao minimizar a área de montagem da cabeça de sensor de FPG, é possível montá-la em um espaço estreito, o que era difícil no passado. Ampliação do número de aplicações através de várias implantações (matrizes)

Ao usar várias cabeças de sensor de FPG, sensoriamento mais preciso pode ser alcançado. Além disso, ao usar a cabeça de sensor como uma matriz, é possível medir o fluxo sanguíneo mesmo em uma área estreita, assim, pode ser usado em aplicações de beleza, cuidados com a saúde em domicílio e até mesmo enfermagem, por exemplo. Baixo custo

Por ser um pacote de resina no qual a fonte de luz e o sensor óptico estão integralmente moldados, há uma vantagem de custo significativa comparado com os produtos convencionais.

A SCIVAX e a TSLC estão buscando expandir para uma variedade de áreas, incluindo aplicações dessa tecnologia em áreas de ciências biológicas da próxima geração, como sensores vitais.

Sobre a SCIVAX Corporation

A SCIVAX é uma empresa que vem se especializando em tecnologia de nanoimpressão desde 2004, oferecendo serviços de solução completa que incluem não só a venda de equipamentos de nanoimpressão, como também a tecnologia de moldagem por microfabricação para a obtenção de moldagem de alta precisão, curvada e em áreas grandes, bem como estimulação óptica para produção de moldes, gravação e inspeção.

Sobre a TSLC Corporation

A TSLC Corporation, subsidiária da SemiLEDs Corporation (Nasdaq:LEDS), é desenvolvedora/inovadora em tecnologia e líder em fabricação de sistemas optoeletrônicos de precisão e soluções de embalagem em nível de wafer, localizada na área de Chu-Nan, Parque Científico de Hsinchu, Taiwan. A SemiLEDs Corporation foi constituída em Delaware em janeiro de 2025.

* Fotopletismografia (= pletismografia) é um método de medição de ondas de pulso, que são mudanças volumétricas nos vasos sanguíneos causadas pela batida do coração, a partir de leves mudanças tonais que acontecem na pele.

