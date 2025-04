Esri ajuda a levar informações atualizadas sobre fechamento de estradas para aplicativos de mapeamento do cliente

Esri, líder mundial em tecnologia GIS e inteligência de localização, aumentou seu popular Community Maps Program (Programa de Mapas Comunitários) para tornar o compartilhamento de fechamentos de estradas muito mais fácil com a solução Road Closures. Esta nova solução no ArcGIS da Esri, a plataforma geoespacial líder e mais completa, preenche a lacuna entre as agências governamentais que gerenciam atualizações oportunas de estradas e o público, que depende de aplicativos de mapeamento para navegação em tempo real.

Milhares de usuários do software ArcGIS da Esri, incluindo governos estaduais e locais e agências nacionais de mapeamento, criam e compartilham dados rodoviários confiáveis ??e precisos através do Community Maps Program da Esri, e agora podem compartilhar dados de fechamento de estradas também ao vivo. Os usuários do Esri ArcGIS agora podem compartilhar facilmente atualizações de fechamento de estradas diretamente com provedores de mapeamento do cliente, incluindo Apple Maps e TomTom, para que possam atualizar seus mapas com estas importantes informações.

"Mediante o Community Maps Program da Esri, levamos mais de uma década para levantar dados confiáveis ??sobre a infraestrutura urbana da comunidade ArcGIS", disse Deane Kensok, Diretor de Tecnologia para Conteúdo ArcGIS na Esri. "Estamos felizes em expandir o programa para incluir dados de fechamento de estradas e ajudar nossa comunidade de usuários a tornar estas informações cruciais mais facilmente acessíveis aos provedores de mapeamento do cliente com os quais estamos trabalhando, para que possam chegaràmaioria das pessoas."

Um dos principais destaques desta solução é sua simplicidade e facilidade de uso. A solução Road Closures oferece uma experiência de baixo atrito que permite que governos de todos os portes mapeiem, administrem e comuniquem facilmente fechamentos de estradas, perigos e desvios referentes a eventos especiais, construção, emergências e outras interrupções de tráfego. Todos os usuários atuais do ArcGIS têm acesso a esta funcionalidade sem custo adicional.

"Usar o Community Maps Program e a solução Road Closures muda o modo como nossa cidade lida com os fechamentos de estradas, tornando mais fácil para todos no governo da cidade compartilhar informações sobre problemas nas estradas", disse Jim Alberque, Diretor de GIS e Tecnologia Emergente da Cidade de Raleigh, Carolina do Norte. "O processo de inserção de dados é simples e familiar, assim muitas equipes diferentes da cidade podem ajudar. Ao levantar dados de diferentes partes da cidade e compartilhá-los imediatamente com aplicativos de mapeamento do cliente, daremos a nossos moradores melhores informações para se deslocarem com segurança e rapidez."

A solução Road Closures é uma das muitas soluções prontas para uso incluídas no ArcGIS. Estas soluções específicas do setor ajudam as organizações a aproveitar o GIS para aprimorar operações, obter novos conhecimentos e otimizar serviços que prestam. Para saber mais sobre a solução Road Closures da Esri, acesse esri.com/en-us/c/product/share-road-closures.

Sobre a Esri

