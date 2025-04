Laserfiche recebeu um rating de 5 estrelas no Guia de Programas de Parceiros CRN® 2025

A Laserfiche — plataforma corporativa líder que auxilia organizações na gestão de seus conteúdos e fluxos de trabalho mais críticos — foi reconhecida pela CRN®, marca da The Channel Company, com a classificação de 5 estrelas no Guia do Programa de Parceiros CRN 2025. Este guia é um recurso essencial para provedores de soluções que buscam programas de parceria alinhados às suas metas de negócios e que entreguem alto valor estratégico.

"Os parceiros da The Channel Company têm acesso a recursos essenciais para conquistar novos negócios e garantir um suporte excepcional dentro do Programa de Provedores de Soluções da Laserfiche", destacou Josep Domingot, vice-presidente de vendas da Laserfiche. "A classificação máxima da CRN comprova nosso compromisso em oferecer serviço e suporte de excelência para nossos parceiros."

O Programa de Provedores de Soluções da Laserfiche oferece treinamento estratégico e capacitação de alto nível para parceiros que buscam expandir seus negócios e fechar novas parcerias. Em 2025, os provedores da Laserfiche levarão aos clientes tecnologias de ponta em IA para gestão documental, garantindo inovação e eficiência no setor. Combinadas ao suporte especializado da Laserfiche, essas soluções serão essenciais para impulsionar vendas, adoção e crescimento sustentável.

O Prêmio 5-Star é uma premiação exclusiva, concedida a empresas que desenvolvem programas de parceria sólidos, focados nos principais pilares para criar conexões estratégicas de longo prazo, impulsionar lucratividade e garantir sucesso no mercado.

Para o Guia do Programa de Parceiros 2025, a equipe de pesquisa da CRN avaliou os fornecedores com base nos critérios do programa e nas soluções oferecidas, incluindo capacitação e treinamento de parceiros, assistência comercial antes e depois da venda, programas de marketing e respectivos recursos, suporte técnico e canais de comunicação.

"O destaque no Guia do Programa de Parceiros CRN 2025 reafirma o compromisso dos principais fornecedores de tecnologia em inovar constantemente e crescer lado a lado com os provedores de soluções", declarou Jennifer Follett, vice-presidente de conteúdo nos EUA e editora executiva da CRN, na The Channel Company. "Essa iniciativa estratégica anual é fundamental para conectar provedores de soluções aos parceiros mais alinhados com a evolução do mercado, garantindo acesso a programas de parceria sólidos e adaptáveis às necessidades em constante transformação do setor e dos clientes finais. O guia apresenta uma avaliação aprofundada do impacto e dos diferenciais de cada programa de parceria, permitindo escolhas seguras e estratégicas para negócios promissores."

O Guia do Programa de Parceiros 2025 é apresentado na edição de abril de 2025 da CRN e publicado on-line em www.CRN.com/PPG.

Cresça com o Programa de Provedores de Soluções da Laserfiche. Acesse o site da Laserfiche para saber mais.

Sobre a Laserfiche

A Laserfiche transforma a maneira como empresas gerenciam operações e conteúdo, combinando inovação e inteligência artificial. Sua plataforma de gerenciamento de documentos oferece fluxos de trabalho escaláveis, formulários personalizáveis, modelos intuitivos sem código e soluções inteligentes com IA, acelerando processos e impulsionando eficiência. Presente em empresas de todos os tamanhos — de startups a líderes globais —, a Laserfiche eleva a produtividade das equipes, estimula colaboração e proporciona uma experiência excepcional ao cliente. Com sede em Long Beach, Califórnia, a empresa opera globalmente, com escritórios estratégicos na América do Norte, Europa e Ásia.

Conecte-se com a Laserfiche:

Blogue da Laserfiche | X | LinkedIn | Facebook | YouTube

Sobre a The Channel Company:

A The Channel Company (TCC) é referência global no crescimento de canais para grandes marcas de tecnologia. Com uma abordagem estratégica, a empresa acelera o sucesso de parceiros e fornecedores, promovendo inovação e alcance ampliado por meio de marcas de mídia de destaque, eventos exclusivos, consultoria especializada e dados valiosos sobre tendências de mercado. A TCC integra o portfólio de investimentos da EagleTree Capital, empresa de capital privado sediada em Nova York. Para mais informações, acesse thechannelco.com.

Siga a The Channel Company:X, LinkedIn e Facebook.

© 2025 The Channel Company, Inc. CRN é uma marca comercial registrada da The Channel Company, Inc. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250402230243/pt/

Contato da Laserfiche:

Linda Domingo

Diretora de comunicações, Laserfiche

Linda.domingo@laserfiche.com | 562-988-1688 x 234

Contato - The Channel Company:

Kristin DaSilva

The Channel Company

kdasilva@thechannelcompany.com