BeiGene proporciona atualização sobre o programa de desenvolvimento clínico do ociperlimabe (BGB-A1217)

BeiGene, Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), empresa internacional de oncologia que pretende mudar seu nome para BeOne Medicines Ltd., anunciou hoje a descontinuação de seu programa de desenvolvimento clínico para ociperlimabe (BGB-A1217), um anticorpo anti-TIGIT, como um possível tratamento para câncer de pulmão.

O Comitê Independente de Monitoramento de Dados recomendou a conclusão do ensaio de fase 3 AdvanTIG-302 em curso (NCT04746924) com base em suas descobertas como parte de uma análise de futilidade pré-planejada. A avaliação geral de eficácia e segurança dos dados sugeriu que o estudo provavelmente não alcançaria o estágio final primário de sobrevida geral. Nenhum novo sinal de segurança foi observado. Após uma minuciosa deliberação, a empresa tomou a decisão de finalizar o ensaio.

“Avaliamos nossos programas clínicos para concentrar nossos recursos em candidatos clinicamente diferenciados e mais promissores, enquanto retiramos a prioridade de outros com cautela. Nosso compromisso permanece firme: descobrir e desenvolver tratamentos inovadores que sejam mais acessíveis a pacientes com câncer em todo o mundo", disse Mark Lanasa, M.D., Ph.D., Diretor Médico de Tumores Sólidos da BeiGene. "Agradecemos aos pesquisadores, seus pacientes e equipe de apoio, cuja participação e dedicação tornaram esta pesquisa possível."

Os resultados deste estudo serão compartilhados posteriormente para ajudar a promover a ciência e a compreensão da atividade anti-TIGIT.

A BeiGene, que planeja mudar seu nome para BeOne Medicines Ltd., é uma empresa internacional de oncologia que vem descobrindo e desenvolvendo tratamentos inovadores mais acessíveis a pacientes com câncer ao redor do mundo. Com um amplo portfólio, estamos acelerando o desenvolvimento de nossa diversificada linha de novas terapêuticas mediante nossas capacidades e cooperações internas. Estamos comprometidos em melhorar radicalmente o acesso a medicamentos para muito mais pacientes que precisam deles. Nossa crescente equipe mundial com mais de 11.000 colaboradores se estende por seis continentes. Para saber mais sobre a BeiGene, acesse www.beigene.com.

