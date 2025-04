Barilla se classifica como primeira empresa de alimentos do mundo em reputação no Global RepTrak® 100 de 2025

O Barilla Group sente o orgulho de anunciar sua ascensão na classificação Global RepTrak® 100 de 2025, se consolidando como a empresa líder no setor alimentício por dois anos consecutivos. A empresa garantiu a 25ª posição mundial, subindo quatro posições em relação a 2024, onde ocupou a 29ª posição. Este resultado, conquistado graças aos esforços das pessoas do Grupo ao redor do mundo, reflete seu foco contínuo na qualidade de seus produtos e serviços, inclusão, inovação e disposição para unir pessoas através da boa comida.

Com presença em mais de 100 países e 30 unidades de produção (15 na Itália e 15 no exterior), o Barilla Group produz mais de 2 milhões de toneladas de produtos por ano. Desde 2010, reformulou quase 500 produtos para melhorar seu perfil nutricional, ao reduzir gorduras, gorduras saturadas, sal e açúcar, ou aumentar o conteúdo de fibras.

Alinhada com seu compromisso de promover a inclusão, a empresa alcançou 100% de pontuação no Índice de Igualdade de Gênero Profissional1 na França este ano, um índice criado como uma ferramenta prática para promover a igualdade salarial dentro das empresas. Do mesmo modo, a empresa recebeu o Prêmio Alemão de Igualdade Salarial em 20242 do Ministro Federal para a Igualdade de Oportunidades da Alemanha, que ressaltou seus esforços em implementar a igualdade salarial.

Visando oferecer às pessoas uma boa alimentação, a Barilla se esforça por inovar com um plano de investimento de € 1 bilhão anunciado em 2023, sendo que nos 5 anos seguintes, irá intensificar a capacidade de produção, aumentar a eficiência operacional e avançar na pesquisa e desenvolvimento. Isso inclui um novo centro de P&D em Parma: uma instalação de 20.000 m² projetada para promover a cooperação, gerar ideias e pesquisar novos métodos para uma agricultura inovadora. O investimento também apoia renovações na fabricação a nível mundial, atualizações em embalagens e linhas de produção em diversos locais, soluções de eficiência energética e instalações de autoprodução de energia renovável.

Por fim, o relacionamento com a cadeia de fornecimento da Barilla é crucial, sobretudo ao considerar os desafios atuais, como a qualidade e a quantidade de matérias-primas, junto com a necessidade de promover cada vez mais comportamentos de consumo sustentáveis. Deste modo, a Barilla apoiou um programa para nutrir o relacionamento de longa data com os agricultores. Isso é conhecido como “Accademia del Basilico”, lançado em janeiro de 2025: um programa de treinamento abrangente criado para capacitar agricultores, bem como ensinar técnicas e práticas para o cultivo sustentável de manjericão.

Para mais informações sobre o relatório Global RepTrak®: https://www.reptrak.com/globalreptrak/

1https://egapro.travail.gouv.fr/

2BMFSFJ - Lisa Paus verleiht German Equal Pay Award

