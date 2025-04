Street Fighter 6 e Kunitsu-Gami: Path of the Goddess da Capcom chegando ao Nintendo Switch 2 em 5 de junho!

A Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) anunciou hoje que o Street Fighter 6 e o Kunitsu-Gami: Path of the Goddess para Nintendo SwitchTM 2, o hardware mais recente da Nintendo Co., Ltd., serão lançados em conjunto em 5 de junho.

Street Fighter 6 is coming to Nintendo Switch 2 on June 5th!

O Street Fighter 6 representa uma nova geração de jogos de luta que podem ser experimentados por uma ampla gama de jogadores, com opções de entrada de controle adaptadas tanto para iniciantes como para jogadores experientes, com configurações aperfeiçoadas de acessibilidade de áudio para complementar a experiência de jogo. Iniciativas oficiais de torneios de eSports, como o Capcom Pro Tour e o Street Fighter League, também despertaram uma atenção significativa com o título, tendo a série superado 56 milhões de unidades vendidas no total.*1 Há modos e recursos dedicados para o Nintendo Switch 2, como um novo modo que usa a funcionalidade giroscópica do Joy-Con, bem como um modo de batalha local, permitindo que os jogadores desfrutem de partidas eletrizantes a qualquer hora, em qualquer lugar, com qualquer pessoa.

O Kunitsu-Gami: Path of the Goddess é um jogo de estratégia de ação Kagura*2 para um jogador, exclusivo e inspirado no Japão. O jogo ocorre em uma montanha repleta de profanação, onde os jogadores assumem o papel do protagonista, Soh. Durante o dia, os jogadores purificam as aldeias e se preparam para o pôr do sol. Durante a noite, os jogadores protegem a Donzela contra as hordas de Seethe. O título foi indicado a muitos prêmios de jogos, recebendo a aclamação da crítica da mídia, bem como de fãs nacionais e internacionais por sua originalidade e alto nível de habilidade. Esta versão suporta controles de mouse, permitindo que os jogadores façam uso de controles mais intuitivos, e inclui o conteúdo adicional Otherworldly Venture, onde os jogadores podem experimentar a ação e a estratégia a partir de uma nova perspectiva.

A Capcom mantém seu firme compromisso de satisfazer as expectativas de todos os usuários, ao aproveitar seus recursos de desenvolvimento de jogos líderes do setor, a fim de criar experiências de jogo com muita diversão.

*1 Em 31 de dezembro de 2024

*2 O termo Kagura se refere a uma dança cerimonial com ritual realizada na tradição japonesa.

SOBRE A CAPCOM

A Capcom é líder mundial em desenvolver, editar e distribuir entretenimento interativo para consoles de jogos, PCs, dispositivos portáteis e sem fio. Fundada em 1983, a empresa criou centenas de jogos, incluindo as franquias inovadoras Resident Evil™, Monster Hunter™, Street Fighter™, Mega Man™, Devil May Cry™ e Ace Attorney™. A Capcom mantém operações nos EUA, Reino Unido, Alemanha, França, Hong Kong, Taiwan, Singapura e Tóquio, com sede corporativa localizada em Osaka, Japão. Mais informações sobre a Capcom podem ser encontradas em https://www.capcom.co.jp/ir/english/

