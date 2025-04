Motive e Telefónica promovem a iniciativa GSMA Open Gateway, demonstrando conjuntamente o potencial de receita por meio da verificação de número de telefone baseado em API

A Motive e a Telefónica concluíram com êxito uma prova de conceito (PoC) que demonstrou autenticação perfeita utilizando a API de verificação de número do GSMA Open Gateway. Esta solução, apresentada no estande do Google Cloud durante o Mobile World Congress Barcelona 2025, permite a autenticação segura sem SMS-OTPs, reduzindo riscos de fraude e melhorando a experiência do usuário.

O teste alavancou o Motive Entitlement Server (ES) e a infraestrutura da Telefónica Spain para expor a CAMARA API de verificação do número de Open Gateway com o mecanismo de autenticação do Token do Operador TS.43. Este serviço foi incorporado ao serviço de verificação de número de telefone Firebase do Google para habilitar a autenticação baseada em SIM por meio de tokens seguros.

“A segurança e a simplicidade são os pilares fundamentais da nossa transformação digital”, disse Alexandre Harmand, chefe de redes, da Telefónica. “Com a verificação de números para autenticação, aumentamos a confiança do usuário, reduzimos fraudes e aprimoramos a experiência geral de autenticação para os clientes.”

“Este esforço conjunto reforça a nossa liderança em serviços de direitos”, disse Jeevithan Muttu, VP de produtos e P&D da Motive. “As operadoras podem desbloquear novos fluxos de receita por meio da autenticação de aplicativo perfeita, habilitação de RCS e mensagens comerciais seguras.”

Para a Telefónica, este teste reforça sua estratégia de aumentar a segurança da autenticação do cliente e, ao mesmo tempo, melhorar a facilidade de uso.

O interesse das operadoras na iniciativa GSMA Open Gateway continua a aumentar. Em fevereiro de 2025, 72 operadoras móveis se comprometeram a implementar as APIs GSMA Open Gateway. Estas operadoras respondem por cerca de 80% da participação no mercado móvel de conexões, o que representa um aumento significativo em relação aos pouco mais de 65% registrados em junho de 2024.

Proteção de segurança e mitigação de fraudes são as aplicações mais populares das APIs GSMA Open Gateway implantadas até o momento por operadoras de telefonia móvel e seus parceiros.

O Motive ES possibilita uma ativação segura, baseada em SIM, de recursos de mensagens avançadas, ao mesmo tempo em que gerencia de forma eficiente o provisionamento de dispositivos em larga escala. Ele também oferece funcionalidades abrangentes que atendem às demandas comerciais em evolução para dispositivos móveis primários e secundários, aproveitando as especificações mais recentes da Apple e GSMA TS.43, bem como o GSMA AiD.02 automotivo.

Sobre a Motive

A Motive é uma fornecedora experiente de funções de gerenciamento de direitos e líder comprovada em gestão de dispositivos e serviços. Com mais de 150 implantações globais e mais de 1 bilhão de dispositivos sob sua gestão.

A Motive ajuda as operadoras a gerenciar dispositivos em redes fixas, móveis e IoT, maximizando a infraestrutura e oferecendo serviços de comunicação de última geração. Com tecnologias seguras, escaláveis e inovadoras, a Motive auxilia os MNOs a melhorar a experiência do usuário final, agilizar as operações e explorar novas oportunidades de receita.

Acesse www.motive.com para saber mais.

Sobre a Telefónica

A Telefónica é uma das maiores companhias de telecomunicações do mundo em termos de capitalização e número de clientes, apoiada por abrangente oferta, e qualidade de conectividade fornecida pelas melhores redes fixa, móvel e de banda larga. A empresa está presente em 17 países e fornece acesso a 356 milhões de pessoas do mundo inteiro. A Telefónica é uma empresa em crescimento que se orgulha de oferecer uma experiência diferencial, baseada nos valores da própria empresa e em um posicionamento público que defende os interesses do cliente.

A Telefónica tem uma presença significativa na Espanha, Europa e América Latina, onde concentra uma parcela relevante de sua estratégia de crescimento. A Telefónica é uma empresa 100% listada, com mais de 1,5 milhão de acionistas diretos. Suas ações são negociadas nas Bolsas de Valores da Espanha, Londres, Nova York, Lima e Buenos Aires.

Acesse www.telefonica.com para saber mais.

