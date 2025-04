Dataside se destaca em três quadrantes do estudo ISG

A edição ISG Provider 2024 destaca a Dataside, consultoria focada em dados, IA e negócios, com sede em São José dos Campos–SP, em três segmentos do quadrante midsize, sendo eles: Data Science and AI Services, Data Modernization Services e Advanced BI and Reporting Modernization Services, o que comprova a competência e entendimento da consultoria em negócios, área técnica, entrega e casos de uso.



O principal objetivo do estudo ISG Provider Lens é avaliar e classificar fornecedores de serviços e soluções tecnológicas, com base em sua capacidade de execução e visão estratégica. Ao adquirir os direitos de uso dos dados do ISG Provider Lens, as empresas têm acesso a informações que podem reduzir o risco de escolher fornecedores inadequados ou pouco confiáveis, garantindo que selecionem parceiros que atendam suas necessidades e expectativas.

A classificação dos fornecedores em quadrantes facilita a comparação entre diferentes opções disponíveis no mercado, ajudando as empresas a selecionar o fornecedor mais adequado ao seu perfil e necessidades.

O estudo oferece insights sobre tendências de mercado em evolução e dinâmicas competitivas entre provedores de serviços de análise avançada e IA em 2024.

Sobre a Dataside, de acordo com o relatório ISG Provider Lens

Dataside é uma empresa brasileira com sede em São José dos Campos, com atuação também nos Estados Unidos, com escritório na Flórida. A empresa tem mais de 300 funcionários e oferece serviços de dados, inteligência artificial (IA), serviços gerenciados e negócios voltados para estratégia de dados.

A empresa conquistou a competência de Data & AI da Microsoft e, atualmente, conta com as certificações Microsoft Specialist AI and Machine Learning e Specialist em Data Analytics, e de Consulting Partner Select da Databricks.

Website: https://www.dataside.com.br/