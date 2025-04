Tarifas de Trump abrem chance ao agro brasileiro

As recentes alterações tarifárias anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, têm gerado debates acalorados no cenário internacional. Essas medidas, que incluem a imposição de tarifas significativas sobre importações de diversos países, têm o objetivo declarado de proteger a economia doméstica norte-americana e levantam preocupações sobre possíveis repercussões globais.

No Brasil, as tarifas têm sido vistas com preocupação, mas também como uma oportunidade. Sabrina Lawder, sócia de Tributos Internacionais e Tax Controversy da Grant Thornton Brasil, acredita que as tarifas podem forçar o Brasil a diversificar suas exportações e buscar novos mercados, “aumentando as exportações para países que têm desavenças tarifárias com os EUA, considerando especialmente a boa safra agrícola prevista”, pontua.

Sabrina explica que as novas tarifas impostas por Donald Trump podem tornar o agronegócio dos EUA menos competitivo no cenário internacional, abrindo espaço para os produtos brasileiros. “A demanda global por alimentos continua a crescer e o Brasil é um dos maiores fornecedores globais de vários gêneros agrícolas, sendo uma oportunidade para o País consolidar sua posição como um dos líderes mundiais no agronegócio".

Entretanto, a sócia de tributos internacionais da Grant Thornton Brasil salienta que o aquecimento das exportações do agronegócio pode resultar em um aumento interno dos preços dos alimentos, criando desafios extras à pressão inflacionária atual. “O País precisa de estratégias eficazes para sustentar o crescimento das exportações e a participação do agronegócio no cenário internacional, ao mesmo tempo, em que precisa segurar a disparada de preços nos supermercados, fenômeno verificado desde o ano passado”.

Na opinião de Sabrina, o agronegócio brasileiro está preparado para lidar com novos mercados e o aumento das exportações, mas não está isento de desafios para suprir a demanda. “Atualmente há grande preocupação internacional com questões relacionadas à adoção de práticas agrícolas sustentáveis, mas também existem mecanismos que atestam essa preocupação por parte das empresas, como certificações ambientais internacionais", ressaltando a importância de projetar uma imagem positiva do agronegócio brasileiro no comércio exterior das commodities.

Website: https://www.grantthornton.com.br/