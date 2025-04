O grande lançamento da Guidewire reforça seu compromisso em otimizar operações de seguros, aumentar a agilidade e aprimorar a experiência do cliente.

A Guidewire (NYSE: GWRE) anuncia o Mammoth, sua versão mais recente, que capacita as seguradoras a se adaptarem às mudanças do mercado e oferece suporte às equipes de subscrição com ofertas aprimoradas para introduzir a análise preditiva no ponto de decisão. O Mammoth inclui várias melhorias para as linhas de negócios pessoais e comerciais com o objetivo de acelerar a velocidade de comercialização em todo o ciclo de vida da apólice e facilitar o processo de pagamento e recuperação de sinistros.

“O lançamento Mammoth reforça nosso compromisso de transformar a maneira como as seguradoras atendem às necessidades dos segurados, aumentando sua agilidade e melhorando a experiência de serviço para seus clientes”, disse Diego Devalle, diretor de Desenvolvimento de Produtos da Guidewire. “Com novos recursos que aceleram o desenvolvimento de produtos, simplificam a gestão de apólices e sinistros e aumentam a eficiência operacional, o Mammoth ajudará as seguradoras a serem mais ágeis e responsivas às mudanças do mercado”.

O Mammoth inclui várias capacidades poderosas e permite que as seguradoras:

Automatizem e simplifiquem processos importantes de gerenciamento de apólices, reduzindo intervenções manuais e aumentando a eficiência com o Autopilot Workflow Service para o PolicyCenter.

Gerenciem o processamento de sinistros de vidro de ponta a ponta, utilizando o Autopilot Template para o Personal Auto Glass, um modelo de fluxo de trabalho pré-construído disponível no Guidewire Marketplace.

um modelo de fluxo de trabalho pré-construído disponível no Guidewire Marketplace. Ofereçam soluções de seguro personalizadas, alinhadas às necessidades sazonais dos segurados, com o Seasonal Coverage no Guidewire PolicyCenter, permitindo que os segurados paguem apenas pelo que precisam e quando precisam.

no Guidewire PolicyCenter, permitindo que os segurados paguem apenas pelo que precisam e quando precisam. Melhorem os resultados de apólices e sinistros usando análises incorporadas e previsões comerciais para decisões críticas, agora aceleradas pelos conjuntos de dados prontos para modelos incluídos na integração do Data Studio para o Predict .

. Lancem produtos rapidamente acessando as taxas mais recentes diretamente do ISO com o InsuranceNow ISO Rating as a Service (RaaS) para o Commercial Property .

. Aumentem o engajamento do cliente e acelerem o lançamento de novas experiências digitais com dois novos modelos Jutro – ‘Workers’ Compensation Quote & Buy' e ‘Commercial Auto FNOL’ – além de funcionalidades aprimoradas para os modelos de experiência de agentes e segurados já existentes.

– – além de funcionalidades aprimoradas para os modelos de experiência de agentes e segurados já existentes. Simplifiquem o pagamento e recuperação de sinistros, integrando esses processos ao sistema de cobrança de prêmios do Guidewire BillingCenter com o recurso Claims Payment and Recovery on Account.

Para informações mais detalhadas, consulte o blog sobre o lançamento do Guidewire Mammoth.

O lançamento geral do Mammoth estará disponível em 2 de abril de 2025. Algumas funcionalidades podem não estar disponíveis em todas as regiões.

Sobre a Guidewire

A Guidewire é a plataforma em que as seguradoras de P/C confiam para se envolver, inovar e crescer de forma eficiente. Mais de 570 seguradoras em 42 países, desde novos empreendimentos até os maiores e mais complexos do mundo, confiam nos produtos da Guidewire. Com sistemas principais que aproveitam dados e análises, inteligência digital e artificial, a Guidewire define a excelência da plataforma em nuvem para seguradoras de P/C.

Temos orgulho do nosso histórico de implementação incomparável, com mais de 1.700 projetos bem-sucedidos apoiados pela maior equipe de P/D e ecossistema de parceiros de SI do setor. Nosso marketplace representa a maior comunidade de parceiros de soluções de P/C, onde os clientes podem acessar centenas de aplicativos para acelerar a integração, a localização e a inovação.

Para informações adicionais, acesse www.guidewire.com e siga-nos no X (anteriormente conhecido como Twitter) e no LinkedIn.

OBSERVAÇÃO: para informações adicionais sobre as marcas registradas da Guidewire, acesse https://www.guidewire.com/legal-notices.

Texto de advertência sobre declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém “declarações prospectivas” dentro do significado das disposições de “porto seguro” (safe harbour) da Lei de Reforma de Litígio de Títulos Privados de 1995, incluindo, mas sem limitação, declarações sobre a disponibilidade geral de recursos, programas, serviços e ferramentas relacionadas ao Mammoth mencionados neste comunicadoàimprensa (incluindo, sem limitação, Seasonal Coverage, Claims Payment and Recovery on Account e Autopilot Workflow Service). Estas declarações prospectivas são feitas na data em que foram emitidas pela primeira vez e se basearam em expectativas, estimativas, previsões e projeções atuais, como também nas crenças e suposições da administração. Palavras como “esperar”, “antecipar”, “deveria”, “acreditar”, “esperar”, “alvo”, “projetar”, “objetivos”, “estimar”, “potencial”, “prever”, “pode”, “irá”, “poderia”, “poderia”, “pretender”, variações desses termos ou o negativo desses termos e expressões semelhantes têm a intenção de identificar essas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a inúmeros riscos e incertezas, muitos dos quais envolvem fatores ou circunstâncias que estão além do controle da Guidewire. Os resultados reais da Guidewire podem diferir materialmente daqueles declarados ou implícitos nas declarações prospectivas devido a uma série de fatores, incluindo, mas sem limitação, riscos detalhados nos Formulários 10-K e 10-Q mais recentes da Guidewire arquivados na Comissão de Valores Mobiliários, como também outros documentos que podem ser arquivados pela Guidewire ocasionalmente na Comissão de Valores Mobiliários. Em particular, os seguintes fatores, entre outros, podem fazer com que os resultados sejam substancialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas: os resultados operacionais trimestrais e anuais podem flutuar mais do que o esperado; variações sazonais e outras relacionadas aos nossos acordos com clientes e reconhecimento de receita relacionado podem causar flutuações significativas em nossos resultados operacionais, Receita Recorrente Anual (“ARR”) e fluxos de caixa; nossa dependência de vendas e renovações de um número relativamente pequeno de grandes clientes para uma parcela substancial de nossa receita e ARR; nossos compromissos de preços de longo prazo em nossos contratos com clientes com base em informações disponíveis e estimativas sobre nossos custos futuros que podem mudar; nossa capacidade de gerenciar com sucesso nosso modelo de negócios, incluindo alcançar a aceitação do mercado de nossos serviços e produtos baseados em nuvem e os custos relacionados a operações em nuvem, segurança cibernética, desenvolvimento de produtos e serviços; o momento, o sucesso e o número de contratos de serviços profissionais e as taxas de cobrança e utilização de nossos funcionários e contratados de serviços profissionais; o impacto de eventos globais (incluindo, sem limitação, conflitos globais em andamento, inflação, altas taxas de juros, volatilidade econômica, falências bancárias e instabilidade financeira associada e problemas na cadeia de suprimentos) em nossos funcionários, nossos negócios e os negócios de nossos clientes, integrador de sistemas (“SI”) parceiros e fornecedores; violações de segurança de dados em nossos serviços e produtos baseados na nuvem ou acessos não autorizados aos dados de nossos funcionários ou clientes; nosso ambiente competitivo e suas mudanças; desafios no desenvolvimento e uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina em um cenário regulatório incerto; o uso de IA por nossa equipe pode representar riscos para o nosso negócio; erros ou falhas em nossos produtos ou serviços, bem como interrupções ou falhas nos serviços de terceiros dos quais dependemos; nossa receita de serviços gera margens brutas menores do que nossa receita de licenciamento, assinatura e suporte; nossos ciclos de desenvolvimento de produtos e vendas são longos e podem ser afetados por fatores fora do nosso controle; o impacto de novas regulamentações e leis (incluindo, entre outras, regulamentos e leis de segurança, privacidade, inteligência artificial e aprendizado de máquina, tributação e normas contábeis); alegações de terceiros de que violamos seus direitos de propriedade intelectual; condições econômicas globais enfraquecidas podem impactar negativamente o setor de seguros P&C, incluindo o ritmo dos investimentos em tecnologia da informação; nossa capacidade de vender nossos serviços e produtos depende fortemente da qualidade de nossos serviços profissionais e parceiros de integração de sistemas (SI); o risco de perda de funcionários-chave; os desafios das operações internacionais, incluindo variações nas taxas de câmbio; e outros riscos e incertezas. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. As declarações prospectivas incluídas neste comunicadoàimprensa refletem a visão da Guidewire na data de sua publicação. A Guidewire prevê que eventos e desenvolvimentos subsequentes alterarão sua perspectiva. A Guidewire não assume qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja decorrente de novas informações, eventos futuros ou outros fatores. Tais declarações prospectivas não devem ser consideradas como representativas da visão da Guidewire após a data deste comunicadoàimprensa.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

