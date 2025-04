Sementinhas do Esporte 4 oferece aulas gratuitas de futsal

Promover a inclusão social e o desenvolvimento físico e mental de crianças e adolescentes. Esse é o principal objetivo do Sementinhas do Esporte 4, projeto social realizado pela ONG Instituto Mais Ação. Lançado em 3 de setembro de 2024, o projeto oferece aulas gratuitas de futsal para crianças e adolescentes de 6 a 12 anos em 11 cidades do Brasil.

Com o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal, o Sementinhas do Esporte 4 visa “transformar vidas e fortalecer valores como disciplina, respeito, cooperação e superação”, conforme informações divulgadas pela entidade, fundada em 2018 na cidade de Belo Horizonte (MG).

O projeto consiste em aulas de futsal gratuitas, ministradas por profissionais capacitados, que vão além do treinamento esportivo. “O Sementinhas do Esporte 4 é muito mais do que um projeto esportivo. Queremos ser uma ferramenta de transformação social”, afirma Alexandre Seixas, fundador do Instituto Mais Ação.

Além dos treinos, os participantes recebem uniformes e participam de festivais, amistosos e atividades educativas. “Nosso objetivo é proporcionar oportunidades de aprendizado e desenvolvimento integral para crianças que, muitas vezes, não teriam acesso a essas atividades”, complementa Seixas.

Impacto no desenvolvimento físico e mental

A prática esportiva é reconhecida por seus benefícios físicos e mentais, especialmente na infância, como indica uma publicação da Fundação Abrinq, instituição de assistência social que defende os direitos de crianças e adolescentes.



“O esporte melhora a coordenação motora, a resistência e a agilidade das crianças, além de incentivar hábitos saudáveis que reduzem o risco de doenças como obesidade e sedentarismo”, explica Seixas.

No aspecto mental, o projeto estimula a concentração. “O esporte ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, promovendo bem-estar psicológico e fortalecendo a autoestima e a autoconfiança das crianças”, diz.

Inclusão social e redução da desigualdade

O programa atende crianças de comunidades carentes, reduzindo barreiras financeiras e garantindo acesso a materiais esportivos e treinamentos de qualidade e sem custo. “Nosso objetivo é criar um ambiente de igualdade, onde todas as crianças tenham as mesmas oportunidades de aprendizado e crescimento”, destaca Seixas.

Além disso, prossegue, o projeto fortalece o senso de pertencimento e oferece novas perspectivas de futuro. “Ao engajar as crianças no esporte, afastamos muitas delas de situações de vulnerabilidade social e ensinamos valores que serão úteis para toda a vida”, ressalta.

Prevenção de problemas de saúde

A obesidade infantil e o sedentarismo são desafios crescentes no Brasil. Aliás, a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde a serem enfrentados, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

“O Sementinhas do Esporte 4 atua na prevenção desses problemas ao incentivar a prática regular de atividades físicas desde cedo”, explica Seixas. “O esporte é um dos principais aliados na promoção de hábitos saudáveis. Além de melhorar a saúde física, ele reduz o tempo de exposição a telas e estimula interações reais entre as crianças”, completa.

O projeto também inclui ações de conscientização sobre nutrição e hábitos saudáveis, com a premissa de contribuir para a formação de uma geração mais ativa e saudável.

Descoberta de talentos esportivos

Seixas destaca que, embora o foco principal do projeto seja a inclusão social, ele também desempenha um papel importante na identificação e no desenvolvimento de talentos esportivos.



“Proporcionamos treinamento e incentivamos a competição saudável por meio de festivais e amistosos. Isso permite que as crianças demonstrem suas habilidades e sejam notadas por clubes e programas de base”, afirma.

O papel das escolas e comunidades

“Para ampliar o alcance de projetos como o Sementinhas do Esporte 4, a participação ativa de escolas e comunidades é fundamental”, afirma Seixas. “A divulgação dos projetos esportivos e a criação de parcerias são essenciais para garantir mais oportunidades para as crianças”, acrescenta.

Ele também destaca a importância de valorizar o esporte dentro das escolas e engajar as famílias: “Quando pais e responsáveis entendem os benefícios da prática esportiva, eles se tornam grandes aliados no desenvolvimento das crianças”.

Metas e planos para 2025

Seixas destaca que o Sementinhas do Esporte 4 já apresenta resultados promissores, mas o Instituto Mais Ação tem diversos planos para o futuro. “Até o final de 2025, queremos expandir nossos projetos para mais cidades e atender um número ainda maior de crianças”, revela.

A organização também pretende fortalecer parcerias com empresas e instituições para garantir a sustentabilidade do projeto. “Nosso sonho é ver o Instituto Mais Ação se tornar uma referência nacional em inclusão social por meio do esporte”, afirma.

O papel das ONGs no Brasil

O trabalho de ONGs (Organizações Não-Governamentais) promove o desenvolvimento social no Brasil. Segundo dados compartilhados pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap) existem 815.676 ONGs em todo o Brasil. Não há uma única cidade do país que não tenha pelo menos uma entidade do tipo.

“Com o apoio da sociedade e de políticas públicas, iniciativas como o projeto Sementinhas do Esporte continuarão a fazer a diferença na vida de milhares de crianças e adolescentes em todo o país”, articula o fundador do Instituto Mais Ação.

Para mais informações, basta acessar: https://institutomaisacao.com.br/