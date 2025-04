FACERES abre as portas para futuros médicos

Estudantes do ensino médio e de cursos preparatórios para o vestibular de medicina têm a oportunidade de participar do “Workshop de Medicina FACERES” e vivenciar um dia na vida de um estudante de medicina. O evento, exclusivo para quem deseja conhecer de perto o cotidiano do curso, está agendado para o dia 13 de abril.

Os participantes poderão explorar diversos laboratórios da faculdade e experimentar, na prática, como é ser um estudante de medicina. "Preparamos seis estações para que os alunos possam vivenciar a rotina médica de forma prática e imersiva", conta Priscilla Hernandes, presidente do Centro Acadêmico.

Os alunos terão a oportunidade de conhecer o laboratório de simulação de casos clínicos, que utilizam bonecos que reproduzem com precisão o corpo humano. Além disso, os participantes poderão realizar procedimentos como sutura, aprender sobre reanimação cardiopulmonar (RCP) e primeiros socorros, além de explorar em detalhes a anatomia humana.

Também terão acesso a óculos de realidade virtual que proporcionam uma experiência real para explorar todos os órgãos do corpo humano em funcionamento. “Com esses óculos, é possível remover, isolar, destacar, tornar transparente, aproximar, afastar e girar órgãos, músculos, ossos e outras estruturas”, explica Dra. Daiane Cassaro, cardiologista e coordenadora do curso da Faculdade de Medicina FACERES. “Por exemplo, no coração, os alunos poderão observar as válvulas em funcionamento e até ouvir os sons que elas fazem”.

O evento também inclui um tour pelos laboratórios de morfologia onde há peças de resina, lâminas e aparelhos tridimensionais; laboratório de raciocínio clínico; laboratório de realidade virtual com foco no coração; além de laboratórios de cirurgia, emergência e simulação realística.

"Nosso objetivo é proporcionar uma experiência que auxilie os estudantes a tomar uma decisão consciente sobre sua futura carreira", afirma Priscilla. "Queremos mostrar que a medicina é uma profissão desafiadora e gratificante, e como a Faculdade de Medicina FACERES prepara seus profissionais", explica Dra. Daiane.

Além das atividades práticas, os participantes terão a oportunidade de conhecer as disciplinas, metodologias e a rotina do internato médico da FACERES.

O "Workshop de Medicina FACERES" será realizado no dia 13 de abril, das 8h às 12h40, com credenciamento a partir das 7h30.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link abaixo:

https://faceres.com.br/workshop2025

Website: https://faceres.com.br/