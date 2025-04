Klüber Lubrication aplica soluções de lubrificação na AngloGold Ashanti

A Klüber Lubrication, empresa do Grupo Freudenberg especializada no desenvolvimento e produção de lubrificantes especiais de alto desempenho, reafirma seu compromisso com a inovação e parcerias estratégicas ao apresentar soluções de alta performance para o setor de mineração. Recentemente, em um projeto com a AngloGold Ashanti - sendo uma das maiores produtoras de ouro do mundo -, as soluções aplicadas da empresa aumentaram a vida útil e a disponibilidade de equipamentos subterrâneos, gerando redução de custos de manutenção e impacto na produtividade.

A mineração subterrânea impõe exigências rigorosas para os equipamentos, que precisam ser extremamente confiáveis e resistentes às condições mais severas de operação. No caso da AngloGold Ashanti, o desafio era proporcionar maior disponibilidade da frota e reduzir o desgaste de componentes críticos. Para atender a essa demanda, a Klüber Lubrication trabalhou em estreita colaboração com a equipe de manutenção da mineradora, oferecendo suporte técnico especializado e validando seus produtos diretamente na operação.

A solução adotada envolveu a aplicação da graxa Klüberplex BE 91-502 SAM em pinos, buchas e articulações dos equipamentos. O produto foi escolhido por sua formulação à base de óleos minerais premium e espessante de sulfonato de cálcio, que tem como características alta aderência, resistência à água e às temperaturas extremas e sob altas cargas. Como resultado, além da proteção antidesgaste, a graxa contribuiu para a redução dos custos operacionais e maior confiabilidade dos equipamentos, mesmo em operações com alta umidade.

Dênis Vieira dos Santos, Engenheiro de Planejamento e Controle de Manutenção da AngloGold Ashanti, enfatizou a relevância da parceria com a Klüber Lubrication para o sucesso do projeto. "A solução aplicada aumentou de forma relevante a vida útil dos componentes, o que reduziu significativamente os custos de manutenção, além de melhorar a produtividade e a disponibilidade dos equipamentos", afirmou.

A importância da escuta ativa e da colaboração no desenvolvimento de soluções inovadoras também foi ressaltada por Francesco Lanzillotta, Head Global de Mineração da Klüber Lubrication. "Nosso compromisso é entender os desafios dos clientes e investir continuamente no desenvolvimento de soluções que superem suas expectativas. A mineração faz parte da nossa história, e estamos sempre em busca de inovação para agregar valor ao mercado", destacou Lanzillotta.

Justin Koozer, Gerente Global de Mineração da Klüber Lubrication EUA, observou que essa disposição para explorar novas oportunidades e impactar positivamente os clientes é um reflexo do DNA da empresa. "Este caso no Brasil é mais uma manifestação do compromisso com a inovação", afirmou. O constante investimento em conhecimento e desenvolvimento tem por objetivo antecipar tendências e entregar soluções melhores, solidificando a relação de parceria.

O gerente de mercado para a indústria de mineração, Everton Braga, acrescenta: “Dessa forma, conseguimos entregar performance, disponibilidade e custo benefício, aumentando a sinergia com nossos clientes”.

