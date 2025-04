Esri lança edição ampliada do dicionário GIS mais abrangente do mundo

A Esri, líder global em inteligência de localização, acaba de publicar a terceira edição do A to Z GIS: An Illustrated Dictionary of Geographic Information Systems (GIS de A a Z: Um Dicionário Ilustrado de Sistemas de Informações Geográficas, em tradução livre). À medida que a tecnologia do sistema de informações geográficas (GIS) evoluiu e se tornou mais popular, o mesmo aconteceu com a linguagem dessa poderosa ferramenta. Um guia essencial para gerentes, programadores, usuários, escritores, editores e estudantes, a edição atualizada do A to Z GIS contém

Insights de mais de 200 especialistas no assunto.

Um dicionário de referências cruzadas com quase 3.000 termos, incluindo mais de 1.400 novas adições.

Ilustrações coloridas revisadas e de alta qualidade.

Um dicionário popular e abrangente, A to Z GIS: An Illustrated Dictionary of Geographic Information Systems é um recurso crucial para todos que atuam na área de GIS, ajudando tanto profissionais quanto estudantes a se manterem atualizados com a terminologia geoespacial mais recente.

A to Z GIS: An Illustrated Dictionary of Geographic Information Systems está disponível em versão de bolso (ISBN: 9781589488113, US$ 34,99) e como e-book (ISBN: 9781589488120, US$ 34,99). Este livro pode ser obtido na maioria dos varejistas on-line em qualquer parte do mundo. Os varejistas interessados ??podem entrar em contato com a distribuidora de livros da Esri Press, Ingram Publisher Services.

