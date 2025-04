Axis Communications ganha o Prêmio BIG de Inovação 2025

A Axis Communications foi reconhecida com o prêmio 2025 BIG Innovation Award por sua plataforma de nuvem Axis Cloud Connect pelo Business Intelligence Group. O prêmio destaca a importância do Axis Cloud Connect como uma plataforma de nuvem que transforma a segurança e o videomonitoramento por meio de soluções híbridas projetadas para integradores e desenvolvedores de sistemas.

Essa tecnologia permite que os clientes finais acessem soluções de segurança escaláveis e personalizadas com um nível avançado de segurança cibernética.

Uma plataforma de nuvem que redefine a segurança e a eficiência operacional

O Axis Cloud Connect é uma plataforma aberta, baseada em nuvem, que permite que os parceiros de tecnologia da Axis desenvolvam soluções flexíveis e escaláveis. A integração com uma ampla gama de aplicativos, como segurança e proteção, transforma câmeras em sensores para inteligência de negócios e eficiência operacional.

Com mais de um milhão de câmeras Axis conectadas à nuvem, a plataforma oferece streaming de vídeo em tempo real, gerenciamento avançado de dispositivos e uma infraestrutura de segurança cibernética. Essa combinação permite operações mais eficientes, permite que os usuários possam acessar seus dados a qualquer hora e em qualquer lugar. A arquitetura do Axis Cloud Connect facilita a integração de serviços gerenciados, otimizando o ciclo de vida de sistemas e dispositivos.

"Na Axis, temos o compromisso de fornecer aos nossos parceiros e clientes ferramentas inovadoras para o seu sucesso. O Axis Cloud Connect é a prova de nosso foco em soluções de nuvem seguras e eficientes", disse Johan Paulsson, CTO da Axis Communications.

As soluções gerenciadas por meio do Axis Cloud Connect permitem custos operacionais reduzidos, gerenciamento otimizado de dispositivos. A configuração é simplificada por meio de leitura de código QR e conexão com um clique à nuvem.

A plataforma oferece gerenciamento centralizado de identidade e acesso, painéis de controle intuitivos para monitoramento em vários locais e análise de dados em tempo real. Além disso, o AXIS OS oferece atualizações automáticas e manutenção contínua para minimizar o tempo de inatividade.

