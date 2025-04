Implante zigomático é solução para perda dentária severa

A Pesquisa Nacional de Saúde, conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e repercutida pela CNN Brasil, revelou que aproximadamente 14 milhões de brasileiros adultos vivem sem nenhum dente. Além disso, cerca de 34 milhões já perderam 13 ou mais dentes. Os idosos são os mais afetados, representando quase 32% desse grupo.

Para Davi Cunha, dentista cirurgião e especialista em implantes dentários, os números apontados pela pesquisa refletem um problema de saúde pública, que afeta desde a mastigação até a autoestima e a qualidade de vida da população.

“A falta de dentes pode levar a problemas digestivos, dificuldades na fala e atrofia óssea. Felizmente, avanços na implantodontia, como os implantes sem cortes e os implantes zigomáticos, permitem reabilitações rápidas e seguras para esses pacientes”, analisa.

Os implantes zigomáticos, de acordo com o profissional, são uma alternativa inovadora para pacientes que perderam uma grande quantidade de osso no maxilar e não podem realizar enxertos ósseos. Ao contrário dos implantes tradicionais, que são fixados no osso alveolar, os zigomáticos são instalados no osso zigomático (maçã do rosto), garantindo uma fixação estável sem a necessidade de enxertos.



A operação é uma alternativa para pacientes que buscaram pelo implante comum e já receberam negativas devido à falta de osso na região da maxila. Muitas pessoas que buscam reabilitação oral são informadas de que não há estrutura óssea suficiente para suportar implantes convencionais.



“Pacientes que sofrem com reabsorção óssea severa, seja devido ao uso prolongado de próteses removíveis, doenças periodontais avançadas ou mesmo perda dentária de longa data, costumam ser os principais candidatos a esse procedimento”, ressalta o dentista.

“As três principais funcionalidades dos implantes zigomáticos são: tempo mais curto de tratamento (dentes fixos em 3-7 dias), somente uma cirurgia (enxerto precisa de pelo menos 3) e alta taxa de sucesso (enxerto varia 60-70% de sucesso enquanto zigomático é quase 100%)”, detalha.

Davi é um dos poucos brasileiros aptos a realizar esse tipo de operação e explica que o procedimento é feito por meio de cirurgia guiada, uma técnica minimamente invasiva, que permite um planejamento preciso com imagens 3D. Ele ressalta que a cirurgia é realizada sob sedação e anestesia local, o que busca garantir maior conforto ao paciente.

“Os implantes são fixados diretamente no osso zigomático, proporcionando suporte imediato para a instalação da prótese provisória. A recuperação é relativamente rápida, com a maioria dos pacientes retomando suas atividades normais em poucos dias”, informa.

Caso ocorra inchaço ou desconforto nos primeiros dias, algumas medicações prescritas pelo profissional responsável podem controlar os sintomas. Como não há necessidade de enxertos ósseos, o pós-operatório costuma ser mais tranquilo do que em outros procedimentos.

“Para aqueles que já ouviram que não há solução para seu caso ou que precisam de um longo processo de enxerto ósseo antes de receber implantes, o implante zigomático pode ser a resposta que procuram. Essa técnica representa um grande avanço na odontologia moderna, permitindo que pessoas que perderam a esperança possam recuperar um sorriso funcional e bonito sem precisar recorrer a próteses removíveis”, finaliza.

