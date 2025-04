Busca por renda extra cresce e há opções mais populares

A busca por alternativas para complementar a renda tem se intensificado no Brasil, impulsionada por fatores como o aumento do custo de vida, a inflação e a instabilidade econômica. O cenário atual tem levado uma parcela significativa da população a explorar diferentes formas de geração de renda, desde pequenos negócios até oportunidades no ambiente digital.

Uma pesquisa recente realizada pelo Instituto Cidades Sustentáveis em conjunto com o Ipec apontou que 31% dos brasileiros acima dos 16 anos realizaram atividades para alcançar uma renda extra para equilibrar as finanças. Além disso, esse mesmo levantamento aponta que 37% das pessoas com renda familiar de até um salário mínimo recorreram a serviços extras para aumentar a renda. Esses dados refletem a necessidade de alternativas acessíveis e viáveis para complementar a renda sem depender exclusivamente de um emprego formal.

Empreendedorismo e pequenos negócios

Com a inflação acumulada em 5,06% nos últimos 12 meses, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), muitas famílias têm enfrentado dificuldades financeiras. Nesse cenário, estratégias voltadas à redução de despesas já não são suficientes para grande parte da população, que busca novas formas de complementar a renda.

Diante desse desafio, o empreendedorismo tem se destacado como uma alternativa viável para geração de receita e maior autonomia financeira. Dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) indicam que, em 2024, mais de 4 milhões de novos pequenos negócios foram abertos no país, registrando um recorde histórico. Esse crescimento reflete a busca crescente por independência financeira e oportunidades de trabalho mais flexíveis em um mercado dinâmico e competitivo.

Oportunidades no ambiente digital

A digitalização da economia também tem ampliado as possibilidades de geração de renda. Segundo pesquisa da Nielsen, no Brasil, aproximadamente 500 mil influenciadores digitais possuem mais de 10 mil seguidores, e cerca de 10,5 milhões de usuários do Instagram contam com pelo menos mil seguidores.

O crescimento desse segmento tem permitido que diversas pessoas utilizem o Instagram como canal de monetização, por meio de publicidade, parcerias comerciais e venda de produtos e serviços on-line.

Crescimento dos programas de afiliados

Entre as estratégias digitais que ganharam espaço nos últimos anos, o marketing de afiliados tem se destacado. No primeiro semestre de 2024, as vendas realizadas por meio desse modelo cresceram 45% no Brasil, segundo levantamentos do setor.

Apesar de uma leve redução no ticket médio das transações, o aumento no número de afiliados demonstra que essa abordagem tem sido adotada como uma alternativa viável para complementar a renda sem a necessidade de criação de um produto próprio.

A diversificação das fontes de renda tem se consolidado como uma realidade para grande parte da população brasileira. O avanço do empreendedorismo, o fortalecimento das oportunidades no ambiente digital e o crescimento de modelos como os programas de afiliados apontam para um cenário em que a busca por estabilidade financeira passa, cada vez mais, por alternativas além do mercado de trabalho tradicional.

