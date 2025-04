Terceira ANALOC Rental Show acontece em Belo Horizonte (MG)

A 3ª edição da ANALOC Rental Show está chegando. De 4 a 6 de junho de 2025, locadores de equipamentos oriundos de todo o Brasil estarão em Belo Horizonte (MG), para participar desta que é uma das principais feiras de máquinas no país totalmente dedicada ao setor de rental, onde serão apresentadas as novidades e soluções que impulsionam a competitividade desse mercado.

Fruto de uma parceria entre a Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações Representantes dos Locadores de Equipamentos, Máquinas e Ferramentas (ANALOC) e o Grupo LocadoresBR, a feira está com quase 100% dos estandes vendidos. “Isso mostra que, embora seja um evento jovem, está alicerçado na experiência dos seus organizadores e entidades apoiadoras com décadas de dedicação e atuação no rental brasileiro”, Reynaldo Fraiha, diretor da ANALOC Rental Show.

Com patrocínio Master das empresas Branco, Mecan, MTower e Sisloc, a feira conta com o apoio e parceria das entidades que representam o setor no país, como ABELME-BA, Abralecc-DF, Abrasfe, Alec, ANALOC Sul, Apelmat, M&T Expo, Sindileq-CE, Sindileq-ES, Sindileq-GO, Sindileq-PE, Sindileq-MG, Sindileq-RJ, e Sobratema.

“Por ser uma vitrine de lançamentos exclusivos, totalmente direcionados para locadoras de equipamentos, os fabricantes escolhem a ANALOC Rental Show para apresentar novas tecnologias, produtos e soluções voltadas às demandas das locadoras. A participação dessas marcas reafirma a importância do evento como um ambiente estratégico para negócios e networking”, explica Leônidas Ferreira, conhecido como Leo Sisloc, diretor executivo da Sisloc Softwares de Gestão e presidente do Grupo LocadoresBR.

Setores da feira

A feira contempla uma ampla gama de segmentos dentro do mercado de locação, incluindo Linha Leve, Equipamentos Compactos, Trabalho em Altura, Sistemas de Gestão, Energia e Refrigeração, e Segurança no Trabalho. De acordo com Fraiha, os equipamentos de Linha Leve, Equipamentos Compactos e Trabalho em Altura são necessários para as locadoras brasileiras atenderem à demanda crescente por máquinas versáteis em canteiros de obras urbanos e industriais.

“Mini-escavadeiras, plataformas elevatórias, compactadores e ferramentas elétricas são máquinas amplamente utilizadas em projetos de pequeno e médio porte, por oferecerem eficiência e mobilidade a clientes que precisam de soluções ágeis, mas não querem investir na compra de equipamentos caros. Além disso, a locação dessas máquinas permite a renovação constante da frota, garantindo equipamentos modernos e com menor custo de manutenção”, observa Fraiha.

Já os setores de Sistemas de Gestão, Energia e Refrigeração, e Segurança no Trabalho são fundamentais para otimizar a operação das locadoras e garantir a confiabilidade dos serviços prestados. Leo Sisloc complementa: “Software de gestão permite automatizar e otimizar processos operacionais e financeiros de empresas que trabalham com locação de equipamentos e máquinas. Ele possibilita o controle total do ciclo de locação, incluindo gestão de contratos, faturamento, disponibilidade de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva, logística e indicadores financeiros. Esse tipo de sistema reduz erros, melhora a produtividade e proporciona uma visão clara da saúde do negócio”.

Fraiha continua: "Por sua vez, os geradores e sistemas de refrigeração são indispensáveis para obras em locais remotos, eventos e indústrias que não podem depender exclusivamente da rede elétrica. Por fim, equipamentos de segurança, como EPIs e sinalização, são exigências normativas e um diferencial competitivo, garantindo a conformidade com as regulamentações e a proteção dos trabalhadores".

Lista de expositores desta edição.

Serviço:

Data: 4 a 6 de junho de 2025

Horários:

- Dia 4/6, das 13h às 20h

- Dias 5 e 6/6, das 10h às 20h

Local: Expominas

Av. Amazonas, 6200 – Gameleira, Belo Horizonte

Credenciamento: https://www.hbatools.com.br/analoc-rental-show__1944

www.analocrentalshow.com.br

Website: https://www.instagram.com/analocrentalshow/