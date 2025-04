A&M inicia o ano com mais de 100 novos estagiários

A Alvarez & Marsal (A&M), consultoria global especializada em gestão empresarial, contratou nos últimos meses cerca de 125 novos estagiários para atuar no ano de 2025 nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Com um histórico de retenção de talentos, o programa é uma das principais portas de entrada para aqueles que desejam crescer e se desenvolver em um ambiente de consultoria.

Lançado em 2017, o programa de estágio da Alvarez & Marsal foi criado para integrar os estagiários à cultura da empresa, transmitir seus valores e preparar os participantes para se tornarem os futuros analistas, associados e líderes da organização. Sua estrutura proporciona experiências práticas e de aprendizado intensivo, com foco no desenvolvimento de competências analíticas e estratégicas, oferecendo aos participantes a oportunidade de trabalhar diretamente com equipes multidisciplinares, integrar projetos e contar com uma imersão constante nas atividades do dia a dia da empresa, impulsionando o seu crescimento profissional.

Foco em retenção e crescimento

Nos últimos três anos (2022-2024), 62% dos estagiários que passaram pelo programa foram efetivados. “Além de nos sentirmos orgulhosos, isso demonstra o compromisso da empresa com o crescimento dos nossos talentos e a criação de oportunidades dentro da organização”, diz Lilian Giorgi, sócia-diretora de RH. Ainda de acordo com Lilian, “o programa não é apenas uma experiência de aprendizado, mas uma verdadeira jornada de desenvolvimento”, destaca.

É o caso de Kassia Rodrigues, que entrou no programa em 2021 e hoje é associada sênior na área de infraestrutura. “Quando olho para trás, vejo o quanto o estágio foi importante. Me desenvolvi bastante ao ter contato com projetos de escopo e de empresas diferentes. Temos muito contato direto com os clientes e lideranças da A&M”, afirma.

Para Victor Freire, que entrou como estagiário em 2019, a A&M oferece um ambiente de incentivo para o crescimento profissional. “Entrei cru no universo de consultoria, mas logo consegui me adaptar. As pessoas têm muita paciência para ajudar a crescer”, afirma Freire, hoje gerente da área de tributação.

Características do programa de estágio da A&M

O programa de estágio da Alvarez & Marsal oferece aprendizado teórico e prático, além de incentivar o engajamento contínuo e o desenvolvimento pessoal dos estagiários, preparando-os para se tornarem profissionais de alto desempenho dentro da empresa. “Muitos dos ex-estagiários já ocupam posições de liderança, o que demonstra a eficácia da metodologia A&M em formar profissionais preparados para os maiores desafios do mercado. Além disso, a empresa oferece uma remuneração competitiva, reforçando seu compromisso com a atração e retenção de talentos”, reforça Lilian.

O foco do programa está na inovação e engajamento. Os estagiários participam do Innovation Challenge, um desafio baseado em análise de dados, cujo objetivo é promover a inovação incremental e melhorias contínuas nos processos da A&M. Os participantes são organizados em equipes multidisciplinares e desenvolvem propostas que aumentam a eficiência das entregas da empresa, aprendendo na prática sobre inovação, trabalho em equipe e qualidade. O programa também utiliza abordagem gamificada para engajá-los e, a cada etapa, os estagiários acumulam pontos que servem como base para as avaliações de desempenhos nas unidades de negócio.

Os estagiários também participam de uma série de workshops, mentorias e, ao longo do programa, podem conquistar até 5 selos que reconhecem suas vivências e conquistas nas áreas de desenvolvimento de habilidades, inovação e envolvimento com os projetos da A&M. “Esses treinamentos são projetados para aprimorar habilidades técnicas e preparar os estagiários para assumir responsabilidades mais complexas”, completa Lilian.

Sobre a A&M

A A&M é uma empresa global que atua na área de consultoria, aprimoramento de desempenho de negócios e gestão empresarial. Com mais de 11 mil profissionais e presente em todos os continentes, com mais de 80 escritórios em 40 países.

Contatos para a imprensa:

Debora Lafosse - 21 98272-5339

Ana Angélica Soares - 21 99921-3984

Dayane Kavéski - 11 97235-4765

Carolina Mendes - 21 99386-3821

Website: https://www.alvarezandmarsal.com/about-am