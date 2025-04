Livro apresenta os marcos históricos do futebol mundial

Por meio de uma obra ilustrada, o livro História do Futebol: Futebol das Estrelas apresenta a trajetória do esporte, desde suas origens na China, há cerca de cinco mil anos, até os dias atuais.

A publicação apresenta uma análise sobre a evolução do futebol, destacando acontecimentos históricos, personagens relevantes e o impacto cultural do esporte em diferentes contextos e regiões do mundo.

Com apoio de imagens, História do Futebol: Futebol das Estrelas aborda os principais torneios, mudanças nas regras e eventos envolvendo seleções e clubes ao longo dos séculos. Cerca de 1,5 bilhão de pessoas ao redor do planeta assistiram a final da Copa do Mundo no Qatar, segundo a Federação Internacional de Futebol (Fifa).

O conteúdo é estruturado de forma cronológica e informativa, reunindo dados, fatos históricos, curiosidades e aspectos que influenciaram o desenvolvimento do futebol como prática esportiva e fenômeno cultural global.

“O futebol não é apenas um esporte, é uma história viva que une culturas, desperta emoções e transforma sociedades. Quis registrar neste livro a riqueza de sua evolução e seus momentos inesquecíveis”, comenta o autor.

História do Futebol: Futebol das Estrelas está disponível em livrarias e plataformas digitais.

Website: https://a.co/d/iW2Q4G7